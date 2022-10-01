百工百業後援會2日成立 蔡總統將再站台挺林佳龍

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）1日到新莊區參加同黨市議員參選人林秉宥（前左）的聯合競選總部成立大會，並發表政見願景。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）「百工百業挺林佳龍後援會成立大會」2日成立，總統蔡英文將再到新北市為民進黨新北市長參選人林佳龍站台相挺。林佳龍選辦表示，蔡總統已多次到新北市力挺林佳龍。

爭取連任的新北市長侯友宜在今天2場造勢活動指出，面對別人謾罵，始終保持安靜、好好做事情，他這次選舉會與4年前一樣，不罵人、不講五四三的東西。

不過，選戰開打以來，針對林佳龍本身或選辦陣營的政策，侯友宜選辦發言人多次提出抨擊；新北市政府方面，由水利局長宋德仁、城鄉發展局長黃國峰、交通局長鍾鳴時等也多次以新聞稿回應。

新北市政府不少官員甚至具名應對選戰。環保局長程大維昨天針對事業廢棄物問題，在新聞稿上出現具名「轟林佳龍要搞清楚脈絡，不是憑空幻想、口號承諾」的標題。新北市經發局長何怡明今天也在新聞稿具名指稱「回嗆：別再抄了！林佳龍產業政策了無新意、更無實益」。

對此，林佳龍選辦立即回應，由選辦發言人李坤城等透過新聞稿或接受媒體訪問說明。

林佳龍今天下午接受媒體聯訪被問到，對於侯友宜開跑全台輔選行程的看法。

林佳龍回答，政黨政治相互站台本屬正常，但侯友宜志在公元2024年競選總統，因此被解讀在全國造勢；腳踏兩隻船當然無辦法做好，對新北市民也不公平，既然如此，市民就不用浪費市長選票。

對於新北市府批評林佳龍的交通、產業政策是抄襲，林佳龍指出，侯友宜已把新北市府當作競選總部，為難很多公務員，既然已展開選務工作，更應該好好面對辯論，而不是讓市府局處長為難基層公務人員，發布新聞稿回應選舉議題。

林佳龍說，侯友宜應該用自己的競選總部來談論競選議題，新北市交通局、經發局都是公務單位，卻還要花時間幫侯友宜發布新聞稿。

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另外，為幫林佳龍助選，依據林佳龍競選辦公室發出的採訪行程顯示，林佳龍明天上午將與行政院長蘇貞昌一起出席民進黨立委吳秉叡的新莊區「秉友會」萬人登山活動。

林佳龍選辦表示，明天下午在土城區有「百工百業挺林佳龍後援會」成立大會，預計與會貴賓包括蔡總統、行政院副院長沈榮津、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中。其中，蔡總統已多次到新北相挺林佳龍。（編輯：戴光育）1111001