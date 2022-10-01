競總成立 蘇清泉：屏東不像民進黨包裝得這麼好

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國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前左）1日晚間在屏東市仁愛路封街舉行競選總部成立晚會，黨主席朱立倫（前右）到場站台，籲請鄉親全力支持。中央社記者李卉婷攝 111年10月1日

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）國民黨屏東縣長參選人蘇清泉競選總部今晚成立，國民黨主席朱立倫致詞指出，盼翻轉25年未曾政黨輪替的屏東。蘇清泉表示，屏東並不是像民進黨包裝得這麼好，盼縣民給機會。

蘇清泉今晚在屏東市仁愛路封街舉辦「蘇清泉競選總部成立暨音樂會」，朱立倫、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委江啟臣及高金素梅、屏東縣議會議長周典論等人出席。大會喊出現場突破8000人，為蘇清泉加油打氣。

朱立倫會中表示，民進黨在屏東執政25年未曾改變，這是民主社會不曾見過的事情，好的縣長應該要將企業招商到屏東，並增加就業機會，把年輕人留在家鄉，但近年屏東人口數下降，年輕人外出，家裡長輩只能盼著孩子回家，而蘇清泉有決心，要做讓屏東人驕傲的好縣長，希望大家能給機會。

高金素梅指出，她是無黨籍，相信屏東有很多沒有政黨傾向的人，因為鬱卒太久了，會一起支持蘇清泉。

蘇清泉表示，屏東不像民進黨包裝得這麼好，不然不會有這麼多年輕人北漂、家庭所得全台倒數、工商差等現象發生。

針對青年政策，蘇清泉指出，要發動平地鄉鎮進行都市計畫通盤檢討，將土地解編、釐清農建地、成立精密工業園區，讓沒有污染的工廠進入到屏東，提升青年就業機會，增加在地稅收，讓民眾福利更好。（編輯：戴光育）1111001