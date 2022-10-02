王必勝出席競總成立 陳時中：老朋友來打氣應該的

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）疫情指揮中心遭質疑恐成民進黨台北市長參選人陳時中第2競選總部，指揮官王必勝等人昨天又出席陳時中競總成立大會，陳時中今天說，大家曾是好同事，老朋友來打打氣是應該的。

陳時中競選總部昨天舉行成立大會，不只總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等政要輪番登台力挺，曾與陳時中一同抗疫的中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩等人也到場支持。

陳時中今天上午在松山國小外接受媒體聯訪，對於指揮中心遭外界質疑恐成陳時中第2個競選總部表示，沒有這樣的事情，他競選就是他競選，指揮中心則有指揮中心的任務，雙方互不隸屬，大家曾是好同事，現在各司其職。

媒體追問如何回應外界質疑，陳時中表示，「這難免啦，我想老朋友來打打氣是應該的」。

媒體詢問，昨天已有總統等人齊聚，接下來還有沒有選戰秘密武器。陳時中笑著回答，沒有什麼祕密武器，成立大會的日期是早就定下來的，但時間點很好，讓支持者更了解他的政見並互相鼓勵，非常謝謝許多長官出席給予鼓勵。

媒體又問，除了聚焦抗中保台，是否會以「亡國感」作為選戰打法。陳時中表示，抗中保台是一定要的，但打亡國感大可不必，大家都是在中華民國台灣這塊土地上的台灣人，把這塊土地顧好、守好，本來就是應該的。

此外，時代力量前立委黃國昌昨天說，若他是台北市民，一定投給無黨籍台北市長參選人黃珊珊，不過時代力量黨主席陳椒華表示，這不代表時代力量立場。

陳時中表示，很多事情不用有太多連結，黃國昌要支持黃珊珊是個人的選擇，應予以尊重。（編輯：唐聲揚）1111002