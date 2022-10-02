找韓國瑜站台輔選？ 黃珊珊：有人支持就會爭取

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）時代力量前立委黃國昌表態力挺，是否將找藍營前高雄市長韓國瑜站台輔選？對此，無黨籍台北市長黃珊珊今天表示，有人願意支持就會去爭取，預計10月將舉辦大型造勢活動。

黃珊珊今天強力輔選幫多名民眾黨台北市議員參選人站台，包括陳宥丞、楊寶楨、張志豪、張幸松等人在內。

媒體在陳宥丞競選總部成立大會上聯訪詢問，如何看民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會有多名中央流行疫情指揮中心成員都到場。

與會的台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，針對政務人員站台輔選標準，國家一直沒有明確立法，並說民進黨就是雙標黨「他們做都可以、別人做就不可以」，通常國家故意讓法律不清不楚的理由，就是想要藉此能上下其手，認為應立法規範清楚。

媒體追問黃國昌表態支持黃珊珊，是否認同找他站台？以及民眾黨未提名縣市是否會尋求和時代力量合作？柯文哲表示，選市長和選議員不一樣，前者是要爭取最大多數支持，認為以黃珊珊的立場，黃國昌要支持她當然很好。

同時，選舉基本原則很簡單，朋友要多、敵人要少，意即要盡量爭取最多人的支持，盡量交朋友，民眾黨若無推出參選人的地區，不限制黨籍、都可以找理念相近的對象合作，並舉他在民進黨就有很多朋友，若基進黨要支持也沒意見。

由於前幕僚吳靜怡在臉書發文說，民眾黨新竹市長參選人高虹安和媒體人周玉蔻激化選戰情緒，「邊緣化」國民黨新竹市長參選人林耕仁和黃珊珊，恐直接宣告進入「垃圾時間」。

柯文哲對此則舉中東「六日戰爭」為例說，現在離投票日還有50多天，選舉是一種拚鬥精神，不到最後一秒誰曉得結果，應秉持自己理念和誠懇爭取選民支持。

媒體諄問是否會演變「棄陳保黃」，以及將找韓國瑜站台輔選？黃珊珊認為，每天講棄保，其實最重要的就是「棄口水、棄藍綠、保護黃珊珊」，並說會爭取最多人的支持，有人願意支持就會去爭取。

黃珊珊隨後上台輔選時表示，改變成真、繼續發生，她和子弟兵陳宥丞都來自平凡家庭、無家世背景，但會秉持從政初心，「我們就是喜歡公眾服務，從來沒為過自己」，選戰剩下50多天還會有各種不同髒水潑過來，自己曾聽說藍綠曾查過她的學歷，雖念過研究所卻因過忙而沒寫論文，所以藍綠算來算去只能打棄保。

她說，自己從政以來沒有任何把柄在藍綠手上，市長選舉很困難，但現在要做好堅定防禦，預計10月將舉辦大型造勢活動，11月也有選前之夜活動，希望大家給予努力打拚的政治工作者一個機會，若靠抹黑就能當選並不公平，希望選民疼讓認真的人被看見。

同時，競選團隊也會舉辦「尋找黃珊珊和陳宥丞的分身」活動，希望大家站出來訴說力挺他們的原因和故事，齊力打拚讓北市成為乾淨、清廉且繼續改變的首都城市。（編輯：張銘坤）1111002