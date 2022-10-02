林佳龍：造勢場地被封殺 盼侯友宜高抬貴手

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民進黨新北市長參選人林佳龍（台上前右7）2日下午在土城區出席百工百業後援會成立大會，和與會代表等人同台合影。中央社記者趙世勳攝 111年10月2日

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（中央社記者賴于榛、葉素萍、王鴻國台北2日電）百工百業挺林佳龍後援會成立大會今天在新北市土城區露天的廣場舉行。民進黨新北市長參選人林佳龍說，現在想租借大型場地都被封殺，選前之夜也找不到場地，盼新北市長侯友宜高抬貴手。

對此，新北市政府副發言人張劭斌回應說，「又來了，又開始亂放選舉語言、混淆視聽，所有場館一切都按照規則辦理，歡迎各單位按照規定申請。」

百工百業挺林佳龍後援會今天在新北市土城假日藝術廣場舉行成立大會，包含總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨秘書長林錫耀皆到場力挺。

林錫耀致詞時說，本來盼借室內場地，別讓大家辛苦曬太陽、搖扇子，但從10月起，在新北市就借不到室內場地。

他說，侯友宜當然希望涼涼地選，讓對手借不到場地，也不辯論，最後大家隨便投一投，侯友宜順利連任，這對侯友宜最有利，但他相信大家不願這樣。

林佳龍活動後與陳時中一起媒體聯訪時指出，目前想租借新北市大型場地都被封殺，相信市議員參選人的感受最明顯，幾個月前各種場地都被奇怪的小型活動訂滿。

林佳龍表示，現在連選前之夜、黃金週造勢活動都找不到場地，希望侯友宜能高抬貴手，讓他們有場地造勢。

陳時中補充說，好的造勢場地有冷氣、通風且進出方便是對市民的友善，而非友善候選人，地方政府對於場地租借應有清楚規定，避免為難基層公務員。

另外，今天是陳時中首度跨區輔選，他表示，雙北是雙箭頭，他與林佳龍「牽一起」，未來會安排更多類似行程；林佳龍則說，他與陳時中雙邊有溝通小組，過2天也會公布首個共同政見。（編輯：林克倫）1111002