南加州橙縣慶雙十 升巨幅中華民國國旗
2022/10/4 08:34（10/4 08:46 更新）
駐洛杉磯辦事處長黃敏境2日出席南加州橙縣僑界舉行的雙十國慶升旗典禮。（橙縣華僑文教中心提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年10月4日
（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）南加州橙縣（Orange County）僑界2日舉行雙十國慶升旗典禮，600多名台灣僑胞參與，升巨幅中華民國國旗。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如、爾灣副市長郭正明（Anthony Kuo）、市議員金太美（Tammy Kim）以及僑務榮譽職、各大社團及校友會代表出席。
黃敏境致詞指出，僑界慶祝中華民國生日的國慶，是以具體行動對華人世界唯一完全自由民主國家的堅定支持，台灣的自由民主制度是全球華人世界的驕傲與希望所在。
黃敏境說，慶祝中華民國111年國慶的同時，也希望中共能勇敢地跨出大步實施自由民主制度，這才是台海兩岸自由和平最重要的途徑。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
慶祝中華民國111年雙十國慶升旗典禮在爾灣巴柏（Bill Barber）紀念公園舉行，僑胞胡安瀅、王竹青領唱國歌及國旗歌。
升旗之外，各社團準備表演節目，包括南加州台大校友會舞龍隊、南加州北一女校友會儀隊及樂活運動班、南加州成大校友會舞獅隊、南加州建中校友會合唱團、爾灣銀髮族口琴樂團、爾灣松柏會合唱團及FASCA海外青年文化志工協會橙縣分會的國旗團舞等。（編輯：周永捷）1111004
南加州橙縣僑界2日舉行雙十國慶升旗典禮，約600名台灣僑胞參加，各社團參與表演節目。（橙縣華僑文教中心提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年10月4日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。