選舉將至 時代力量籲政府讓確診及隔離者能投票

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（中央社記者游凱翔台北4日電）時代力量今天表示，九合一選舉11月26日登場，依目前染疫人數推估，屆時恐有許多人無法投票，且這次還有18歲公民權修憲案複決重要工程，呼籲政府應讓確診及隔離者在有防疫措施情況下投票，勿以防疫為名沒收投票權。

時代力量立法院黨團上午舉行「18歲公民權票票不能少，共提釋憲案捍衛投票權」記者會，立法委員邱顯智、陳椒華、王婉諭等人出席，並手持「防疫勿違憲，保障投票權」、「防疫也能兼顧投票」等標語。

陳椒華表示，根據疫情指揮中心統計，目前99.5%的染疫民眾均是輕症，而投票是憲法保障的基本權益，政府應致力讓確診者或遭隔離民眾在有相關防疫措施的情況下得以投票，呼籲勿以防疫為名沒收人民投票權。

王婉諭提到，沒收投票權的行為非同小可，不僅破壞憲法精神也影響人民權益，若以目前染疫情況推估，屆時將有好幾十萬人無法投票，恐相當於基隆、花蓮人口數量，且這次不止縣市長選舉，還有18歲公民權修憲案複決的重要工程，屆時若有數十萬人無法投票，將嚴重影響結果，呼籲各政黨站出來看待此事的嚴重性。

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邱顯智以韓國、日本為例表示，韓國採通訊投票並延長投票時間、分流投票等作法，讓確診、隔離者在晚上6時至7時30分能到一般票所投票；實施不在籍投票的日本，確診者只要在投票前4天申請，政府就會寄送回郵信封跟選票給民眾。

邱顯智指出，反觀台灣，雖然早在110年公投就在討論如何兼顧防疫與公民權，甚至中選會在6個月前也提到可以研究韓國經驗，但6個月過去了，政府只打算犧牲隔離者的公民權，因此為了避免政府防疫無限上綱，將提臨時提案希望中選會、防疫中心提出方式捍衛投票權；另外，為因應疫情常態化，將提案修法讓台灣跟上腳步保障投票權，更不排除聲請釋憲。（編輯：楊凱翔）1111004