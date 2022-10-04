林冠年遭民眾黨開除 黃珊珊：若酒駕要自己負責

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（中央社記者劉建邦台北4日電）民眾黨竹北市長參選人林冠年因涉酒駕遭開除黨籍並撤銷提名資格。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，若確定酒駕，自己做的事情要自己負責。

民眾黨今天透過聲明指出，黨員林冠年涉及酒駕，已違反黨規；臨時中央委員會依黨規通過撤銷提名，中評會決議開除其黨籍。林冠年在臉書（Facebook）指出，他因疲勞駕駛擦撞路邊車輛，已與對方和解，對當事人深感抱歉，並表示是有心人士匿名造謠抹黑，打擊他與民眾黨新竹縣市主委高虹安。

黃珊珊下午參訪北市忠孝東路3段的都市再生願景館，會後受訪，媒體詢問，因林冠年曾在黃珊珊擔任北市副市長的辦公室服務，發生此事件是否會影響選情。

黃珊珊對此回應，不清楚林冠年是否酒駕，若是，林冠年的政黨這樣處理，也是依規定辦理，政黨有政黨考慮，但目前仍要弄清楚事實，不過參選人及政治人物應以身作則，行為是要接受檢驗，「自己做的事情，要自己負責。」當時陳冠年是台北市都更中心的聯絡人，是支援協助辦公室與民眾溝通。

黃珊珊被問及藍綠各找其他縣市參選人站台，是否有規劃與民眾黨新竹市長參選人高虹安同台。黃珊珊說，會爭取各種合作及認同，只要理念相同都可合作，且台北市民沒政黨顏色，重要的是參選人提出想法及願景。

至於上午與台北市長柯文哲同場出席松山慈祐宮活動，遭議員批評。黃珊珊指出，她是主辦單位邀請，柯文哲也是，柯文哲不是陪她出席，更不會知道柯文哲行程。

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媒體問，參訪都市再生願景館，針對若當選後首要提出都更政見有哪些？黃珊珊表示，台北市都更很重要，因70%房子超過30年以上，且有多房子耐震係數不高，都市更新最重要是安全，再來是美觀，最後才是價值，應以安全為主。

黃珊珊說，都市更新程序應要盡量簡化，公開透明，估價合理，讓民眾知道相關義務，並解決現有問題，所以提出河岸景觀帶動都市更新等政見，盼能帶動都更快速成長，並規劃興建中繼住宅，因沒中繼住宅，長輩較不願同意都更，但地方政府能做的事情有限，很多還是要回歸中央法規。 （編輯：李亨山）1111004