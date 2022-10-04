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徐耀昌違紀挺鍾東錦 國民黨苗縣黨部5日開會討論

2022/10/4 20:02
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）國民黨籍苗栗縣長徐耀昌公開為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台輔選，引發外界關注是否遭黨紀處分。國民黨苗栗縣黨部預計明天針對此事開考核紀律委員會討論。

苗栗縣議長鍾東錦因違紀參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍，徐耀昌2日晚間現身鍾東錦造勢會場站台表達力挺，引發國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘陣營不滿，批評此舉嚴重傷害國民黨；民進黨苗栗縣長參選人徐定禎也質疑國民黨是否會動用黨紀開鍘徐耀昌。

國民黨苗栗縣黨部書記長林怡君今天告訴中央社記者，針對徐耀昌涉違紀替非黨籍候選人助選，縣黨部預計明天上午召開考核紀律委員會討論。

林怡君指出，目前並無預設處理方式，將採開放式討論，會中達成決議之建議內容，將送交黨中央考紀委員會，最終會如何處理，仍須視中央考紀會開會結果，由黨中央拍板，也因此，明天縣黨部之決議內容不會對外發布。

對於可能面臨黨紀處分，徐耀昌日前受訪時表示「不擔心」「黨中央愛怎樣就怎樣」，並反問黨中央，過去他獲國民黨提名參選縣長時，劉政鴻也跑去替對手徐定禎站台，「當時有沒有黨紀處分，這真的沒道理」。

地方黨內人士指出，徐耀昌替鍾東錦站台助選，未經報備核准，按照黨紀規範，最重處分是開除黨籍，但徐耀昌畢竟是一縣之長，距離選前投票只剩50多天，國民黨內分裂，處理起來相當棘手。（編輯：方沛清）1111004

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