曹興誠演說抗共保台 鄭文燦鄭運鵬籲保護台灣

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）聯電前董事長曹興誠今天受邀到桃園，發表「台灣人為什麼要抗共保台」演說，活動吸引近500人到場聆聽。他表示，台灣若不抵抗中國威脅與侵略，可能因此喪失公民權。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與桃園市長鄭文燦、曹興誠今天共同出席桃園市企業創新協會、財團法人桃園市綠洲文教基金會舉辦的台灣公益講座，曹興誠以「台灣人為什麼要抗共保台？」為題進行演講。

曹興誠表示，他恢復中華民國國籍回到台灣，就是要提醒大家一起「抗共保台」，他從二戰後談到近年香港反送中運動，他認為台灣獨立是站在世界潮流，呼籲「抗共保台」的原因很簡單，因為台灣要維持公民、自由民主與法治的社會，雖然法治還有很多需改進的地方，但台灣若不抵抗中國威脅與侵略，可能因此喪失公民權。

曹興誠指出，現在很多台灣人有不統不獨、似是而非的觀念，這是很危險的，一個地方不是獨立就是別人的屬地，講不獨等於放棄主權，他希望提醒大家採取正面態度，「台灣就是獨立國家、不要害怕講台獨，要徹底丟掉一個中國概念」，很多觀念搞清楚了，內部才能團結。

曹興誠說，下個月就要選舉了，他認為每個參選人都須簽下抗共保台承諾書，並發誓跟台灣、跟職位共存亡。

而參與活動的無黨籍桃園市議員參選人于北辰也表示認同，他說，參選人一定要簽，國軍才不會孤單、才有資源。

鄭運鵬表示，曹興誠在抗共保台，是根據人生經驗、企業管理還有國際觀察的台灣企業家，企業根留台灣是現在進行式，抗共保台是未來台灣經濟發展方向，很高興曹興誠一同讓台灣及企業壯大成為典範，台灣是民主多元、安全自由國家，請大家一起保護台灣。

鄭運鵬說，很多國民黨人士因為選舉到了就加碼攻擊台灣，曹興誠拿出新台幣30億幫助台灣，也告訴全世界「台灣頭家」展現意志，保護大家事業、生存，中國才不敢侵略台灣。

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鄭文燦指出，中國共產黨的統治，將高科技作為監視人民、控制社會的重要手段，使得科技目的不在於更自由反而更控制。在完全政治統治的社會裡，中國共產黨可以一夕之間讓整個產業消失，也可以把「清零」當手段，讓城市停擺。

鄭文燦呼籲，台灣人應該正視中國的統治現狀，也感謝曹興誠四處呼籲、奔走，激起台灣人堅決保護自己的意志，相信只要台灣人對於中國現狀有更深的認識，就更懂得珍惜台灣；只要台灣人堅定守護台灣，就能守住自由民主。（編輯：方沛清）1111004

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左4）與桃園市長鄭文燦（左5）、聯電前董事長曹興誠（右5）4日共同出席桃園市企業創新協會、財團法人桃園市綠洲文教基金會舉辦的台灣公益講座，曹興誠以「台灣人為什麼要抗共保台？」為題進行演講。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月4日