苗黨部撤銷徐耀昌黨籍 黃健庭：尊重中央考紀會決定

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）苗栗縣長徐耀昌公開為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台，國民黨苗栗縣黨部今天作出撤銷黨籍處分建議；秘書長黃健庭說，地方黨部做成決議後會送到中央考紀會討論，最終處分，尊重中央考紀會決定。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部今天召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」處分建議，將呈報中央考紀委員會討論。

黃健庭下午接受媒體訪問時表示，考紀相關流程是由地方黨部啟動，做成決議後送到中央，再由中央針對考紀案開會討論；這是共識決，開會結果會尊重多數考紀委員的意見，至於做成什麼處分或何時做處分，尊重中央考紀會。

是否會在12日中常會通過此考紀案，黃健庭說，中央考紀會做出決議後，案子才會送進中常會，所以現在無法確定時間。

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媒體追問，地方黨部決議「撤銷」黨籍非「開除」黨籍，是否與2024有關，擔心影響團結與未來布局。黃健庭表示，目前沒有考慮2024，這件事就是由地方黨部做成決議送到中央，再由中央考紀會做出決議；會參酌過去相關案例，但畢竟不是違紀參選，與違紀參選情節不同。

根據國民黨黨員違反黨紀處分規程，撤銷黨籍處分，3年後可申請恢復黨籍，開除黨籍者必須6年以上，才可申請恢復黨籍。（編輯：謝佳珍）1111005