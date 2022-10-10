張善政北區競總22日成立 朱立倫盼展現團結氣勢

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）國民黨主席朱立倫今天指出，國民黨桃園市長參選人張善政桃園北區競選總部22日將成立，希望展現出團結氣勢；另在11月還有選前黃金週及選前之夜的規劃，要贏得最後的勝利。

朱立倫下午出席國民黨桃園市議員參選人陳韋曄競選總部成立大會，朱立倫接受媒體聯訪表示，非常感謝南區鄉親在8日晚間的張善政及桃園市議會議長邱奕勝競選總部聯合成立大會展現出桃園大團結，當天超過2萬5000人到場的氣勢，直到今天大家都還非常開心。

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朱立倫指出，張善政22日將成立的桃園北區競選總部， 希望同樣會展現出氣勢，另在11月還有選前黃金週及選前之夜的規劃。不管南、北區都要展現出團結的氣勢，國民黨立委呂玉玲是主任委員，會帶領南區主委、國民黨立委魯明哲，以及北區主委、國民黨立委萬美玲一起全力以赴。

朱立倫說，桃園是他的家，他每個星期都會回桃園，從過去傳統的桃園，到朱立倫與包括邱奕勝大家一起努力，把桃園向上提升為2.0，現在更需要團結一致，在張善政與立委、議員的努力下，讓桃園成為科技的桃園、國際的桃園以及具有願景的桃園。（編輯：戴光育）1111010