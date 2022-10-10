更多編輯台推薦新聞：
影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／烏克蘭：境內遭俄軍發射至少75枚飛彈 已8死24傷
首頁 / 政治

張善政北區競總22日成立 朱立倫盼展現團結氣勢

2022/10/10 18:11（10/10 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（右2）10日下午在桃園助選時表示，黨籍桃園市長參選人張善政桃園北區競選總部22日將成立，盼展現團結氣勢。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日
國民黨主席朱立倫（右2）10日下午在桃園助選時表示，黨籍桃園市長參選人張善政桃園北區競選總部22日將成立，盼展現團結氣勢。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）國民黨主席朱立倫今天指出，國民黨桃園市長參選人張善政桃園北區競選總部22日將成立，希望展現出團結氣勢；另在11月還有選前黃金週及選前之夜的規劃，要贏得最後的勝利。

朱立倫下午出席國民黨桃園市議員參選人陳韋曄競選總部成立大會，朱立倫接受媒體聯訪表示，非常感謝南區鄉親在8日晚間的張善政及桃園市議會議長邱奕勝競選總部聯合成立大會展現出桃園大團結，當天超過2萬5000人到場的氣勢，直到今天大家都還非常開心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫指出，張善政22日將成立的桃園北區競選總部， 希望同樣會展現出氣勢，另在11月還有選前黃金週及選前之夜的規劃。不管南、北區都要展現出團結的氣勢，國民黨立委呂玉玲是主任委員，會帶領南區主委、國民黨立委魯明哲，以及北區主委、國民黨立委萬美玲一起全力以赴。

朱立倫說，桃園是他的家，他每個星期都會回桃園，從過去傳統的桃園，到朱立倫與包括邱奕勝大家一起努力，把桃園向上提升為2.0，現在更需要團結一致，在張善政與立委、議員的努力下，讓桃園成為科技的桃園、國際的桃園以及具有願景的桃園。（編輯：戴光育）1111010

朱立倫
蔡總統尋求台海和平方法 朱立倫：勿空喊口號 國慶主題遭疑賣亡國感 林佳龍：國民黨一直活在過去
張善政
112年桃園市元旦升旗 張善政：很樂意邀請鄭運鵬 鄭運鵬：對手不了解在地 有信心獲桃園市長勝選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族