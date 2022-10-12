18歲公民權修憲複決 郭泓志籲當「公民投手」

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（中央社記者賴于榛台北12日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。中選會今天除發布「憲法修正案公民複決第1案公告」，也同步首播由美國大聯盟前投手郭泓志拍攝的宣導影片，呼籲民眾一起擔任「公民投手」。

中選會今天舉行「發布憲法修正案公民複決第1案公告」記者會。

中選會主委李進勇致詞時指出，為了有別於公民複決案及過往由國民大會行使的憲法修正案，18歲公民權修憲複決案將不會接續上述兩者的編號，而是列為憲法修正案公民複決的第1案。

李進勇說，18歲公民權修憲複決案將於11月26日和九合一大選一起投票，投票起訖時間為上午8時至下午4時。

李進勇指出，這次公告，將整個修憲條文列為立法院交付複決的事項，有別於以往的公民投票主文形式；同時也公告行政院對此案的意見書，內容為支持此憲法修正案。

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他說，這次修憲複決，是要決定年滿18歲是否有依法選舉、罷免、創制、複決以及被選舉權，意義非常重大，中選會將全心全力，盡責辦好選務，盼在11月26日將這艱鉅任務順利完成。

為了宣傳18歲公民權投票，中選會今天釋出由退役旅美球星郭泓志拍攝的宣導短片，邀請年滿20歲的選民擔任「公民投手」，踴躍投票；另外，中選會也推出AR互動的「18歲公民權1126記得投票」濾鏡，民眾使用後，AR感應到人臉，頭上就會出現「18歲公民權」等字樣。（編輯：林淑媛）1111012