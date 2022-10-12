黃珊珊公布新創政見 質疑北市議會卡關投資計畫

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日在競選總部舉辦政見發布記者會，提出各項創新創業的發展規劃。中央社記者徐肇昌攝 111年10月12日

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（中央社記者劉建邦台北12日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天公布新創政見，包含提高補助資金等，她表示，北市府推動投資新創事業推動計畫及修正相關自治條例，卻被議會法規委員會卡關，盼盡快通過。

黃珊珊上午在競選總部召開政見發表會，提出針對新創業者規劃，包含提高資金規模及擴大適用項目、強化國際鏈結。她說，就是幫新創業者的餅做大，像台北市政府過去一年補助新創業者約新台幣2、3億元，會提高資金，且會帶業者出國參賽。

黃珊珊提到台北市投資新創事業推動計畫時表示，北市府去年編2億元預算，並挹注到產業發展基金，預算已通過，產業發展局完成修正相關自治條例，6月送議會審查，9月一讀通過，但在議會法規委員會卻卡關。

黃珊珊說，可能是因接近選舉，讓擔任市議會法規委員會第一召集人的國民黨議員王浩認為預算會影響下一任市長，所以遲未排審，且王浩擔任國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊的執行總幹事，若重視新創產業，應盡快讓此案通過。

黃珊珊會後接受聯訪表示，此案送到議會很久，北市府有跟議員溝通，仍有2、3個會期未排審，此屆議會將在10月底休會，若沒通過應要等到明年，若是為政黨利益大可不必，此案也是很多國民黨議員提案。

王浩接受媒體電話訪問指出，當時跟市政府說得非常清楚，柯文哲在卸任最後一年提出相關修正案及設立新創基金，卻要下任市長配合編預算，柯文哲為何不選在任內推動政策，且新創基金補助產業後，不回收經費，非常不合理，這是市府搞不清楚狀況。

至於黃珊珊質疑王浩擔任蔣萬安競選團隊成員才卡案。王浩說，此案已在議會3個議會，且是在蔣萬安未宣布參選市長前，議會和市府就在討論，不要張飛打岳飛。

另一方面，黃珊珊針對新創創業規劃，提出北市府目前已執行政策，包含獎勵補助、融資貸款方案、提供新創孵化空間、成立一站式創業諮詢及免費輔導顧問等。

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黃珊珊說，當選後，將提高補助新創業者資金規模，從北市府過去補助新創業者資料來看，可創造約2萬多個就業機會，會持續推動北市投資新創事業推動計畫及成立台北市天使基金，以50億元預算結合民間創投人才及提供資金，且可擴大包含影視音文化相關產業。

她指出，將補助新創業者參加國際商展，及媒合國際採購，最重要是促進新創業者交流，最後以柯文哲提到「創新是台灣唯一出路」為例，提出「創新讓台北繼續引領台灣未來」口號。（編輯：張銘坤）1111012