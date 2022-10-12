林鶴明：棄保是最投機操作 北市很難發生棄保

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨副秘書長林鶴明今天說，國民黨台北市長參選人蔣萬安魅力遠不如當年的趙少康，無黨籍台北市長參選人黃珊珊氣勢遠大於當年的黃大洲，這次選舉很難棄保；每天講棄保，會讓市政焦點模糊，「今年誰講棄保，就不要投他」。

林鶴明今天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪。

林鶴明認為，這次的台北市長選舉「不太會有棄保的狀況發生、很困難」。他說，當年台北市長參選人陳水扁，就是因為沒有完全棄保，扁最後當選台北市長。

他說，當年台北市長參選人趙少康的魅力不是現在的蔣萬安可以比擬，今年黃珊珊的氣勢遠高於當年的台北市長參選人黃大洲，當年趙少康、黃大洲都無法發生百分之百的棄保，這次怎麼會發生更大的棄保。

林鶴明說，台北市三腳督領先與落後的範圍都在誤差幅度內，今年可能到最後一刻都無法拉開差距，跟棒球賽、籃球賽一樣，大家會避免太大失誤，能得分先得分，選戰越來越保守、持續膠著。

林鶴明表示，以棄保取代市政討論，「是最投機的操作」，或許蔣萬安陣營期待棄保發生，但是，如果靠棄保當選，「你當市長後，要棄保誰？棄保民眾嗎？」他說，每天講棄保、不講政策，只會讓市政焦點模糊，「今年誰講棄保，就不要投他」。

對於台北市長柯文哲玩漆彈，從頭躲到尾。林鶴明說，打漆彈與戰爭不一樣，但「我們本來就不期待柯市長是衝鋒陷陣的將軍」，柯文哲本來就是擅長評論，最強的不是打漆彈，最強的是嘴砲，「如果有一天我們跟中國要競爭，我會建議讓柯市長擔任嘴砲，向中國開砲我們一定會得分」。

對於桃園市選情，林鶴明說，過去桃園是藍大於綠，桃園市長鄭文燦的市政，確實拉近基本盤，立委鄭運鵬臨危受命，已經進入鄭文燦的選舉節奏中，跑了一個階段，能量會出現，接下來選戰進入議題戰，這本來就是鄭運鵬擅長。

他說，國民黨桃園市長參選人張善政是前高雄市長韓國瑜千挑萬選的總統大選副手人選，張善政需要被市民檢驗，而市政辯論賽，也是桃園市民期待的。

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另外，台中市長盧秀燕日前與民眾黨新竹市長參選人高虹安同台，遭疑不支持國民黨籍參選人林耕仁。林鶴明說，高虹安為何去台中、而不是去台北，「我也覺得蠻奇怪的」。

林鶴明說，這是高虹安欺負林耕仁，盧秀燕也陪高虹安欺負林耕仁，他看不懂國民黨為何做這個選擇。他說，國民黨可能覺得沒有關係，但久了之後就會知道，「藍白之間的曖昧，過去的民進黨有體會過」。（編輯：林興盟）1111012