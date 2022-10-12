更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

謝國樑說明金星案合法 蔡適應：迴避核心問題

2022/10/12 18:00（10/12 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）12日表示，聽完對手謝國樑對於金星公司借貸案的說法後是越聽越模糊，謝國樑仍在避重就輕，迴避核心問題。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月12日
民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）12日表示，聽完對手謝國樑對於金星公司借貸案的說法後是越聽越模糊，謝國樑仍在避重就輕，迴避核心問題。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）民進黨質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑在金星公司借貸案中涉洗錢，謝國樑上午舉行記者會出示匯款單，強調是合法商業行為，但對手蔡適應說，謝國樑仍避重就輕，迴避核心問題。

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天透過新聞稿表示，聽完謝國樑的記者會後是越聽越模糊，還是沒有說清楚，首先，謝國樑知道這筆所謂的還款是犯罪所得，那謝國樑歸還了嗎，如果占為己有不就是洗錢共犯了嗎。

蔡適應說，其次，民進黨質疑謝國樑有多少間境外公司，謝國樑並沒有講清楚，一名要參選基隆市長的人，財務狀況如此錯綜複雜，「錢億來億去」市民都搞不清楚，此外，謝國樑把公司的借款當成理所當然，但其實公司法規定很清楚，公司間沒有業務往來是不能借款，這也是他一開始最質疑的地方。

蔡適應說，一般人對上億的金流根本無法想像，如此複雜的借貸關係，謝國樑卻說得輕鬆，還真把自己的公司當銀行開，今天的記者會依然只會避重就輕，迴避核心問題，市民怎麼能相信有能力治理基隆。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢發布新聞稿指出，謝國樑先前針對論文被控抄襲時，為達一次止血效果，立即開直播出示論文全數解釋，相較金星案卻像「擠牙膏」，起初還遮掩講得不清不楚，今天才大開記者會反擊，但仍啟人疑竇，無法完全釋疑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，蔡適應今天被證據打臉一連串烏龍爆料、抹黑和造謠行徑後，非但沒有反省自己的行為，反倒指責對方，就跟考試作弊的人一樣，抄錯了卻惱羞成怒，開始扯東扯西，連司法機關都已認定沒有不法的事，蔡適應卻仍舊裝傻看不到，回應的內容不斷鬼打牆，真的非常荒謬可笑。

余治明指出，相較於謝國樑的「直球對決」，蔡適應是否能以相同標準，好好向市民清楚交代錯綜複雜的關係，包含助理中有黑道大哥背景、施壓國防部賤賣國土圖利黑道等，市民還在等待蔡適應說明。（編輯：方沛清）1111012

無黨籍基隆市長參選人黃希賢（圖）12日指出，國民黨對手謝國樑先前針對論文被控抄襲時，立即開直播出示論文全數解釋，相較金星公司借貸案卻像「擠牙膏」，起初還講得不清不楚，12日才開記者會反擊，但仍啟人疑竇，無法完全釋疑。（黃希賢提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月12日
無黨籍基隆市長參選人黃希賢（圖）12日指出，國民黨對手謝國樑先前針對論文被控抄襲時，立即開直播出示論文全數解釋，相較金星公司借貸案卻像「擠牙膏」，起初還講得不清不楚，12日才開記者會反擊，但仍啟人疑竇，無法完全釋疑。（黃希賢提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月12日
謝國樑
遭指在金星案中洗錢 謝國樑：一切為合法商業行為 謝國樑指民進黨抹黑 預告開記者會說清楚金星案
蔡適應
蔡適應推傳統市場轉型孵育亮點 吸引青年返鄉創業 蔡適應提公托政見 謝國樑找盧秀燕助陣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族