謝國樑說明金星案合法 蔡適應：迴避核心問題

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）12日表示，聽完對手謝國樑對於金星公司借貸案的說法後是越聽越模糊，謝國樑仍在避重就輕，迴避核心問題。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月12日

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）民進黨質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑在金星公司借貸案中涉洗錢，謝國樑上午舉行記者會出示匯款單，強調是合法商業行為，但對手蔡適應說，謝國樑仍避重就輕，迴避核心問題。

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天透過新聞稿表示，聽完謝國樑的記者會後是越聽越模糊，還是沒有說清楚，首先，謝國樑知道這筆所謂的還款是犯罪所得，那謝國樑歸還了嗎，如果占為己有不就是洗錢共犯了嗎。

蔡適應說，其次，民進黨質疑謝國樑有多少間境外公司，謝國樑並沒有講清楚，一名要參選基隆市長的人，財務狀況如此錯綜複雜，「錢億來億去」市民都搞不清楚，此外，謝國樑把公司的借款當成理所當然，但其實公司法規定很清楚，公司間沒有業務往來是不能借款，這也是他一開始最質疑的地方。

蔡適應說，一般人對上億的金流根本無法想像，如此複雜的借貸關係，謝國樑卻說得輕鬆，還真把自己的公司當銀行開，今天的記者會依然只會避重就輕，迴避核心問題，市民怎麼能相信有能力治理基隆。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢發布新聞稿指出，謝國樑先前針對論文被控抄襲時，為達一次止血效果，立即開直播出示論文全數解釋，相較金星案卻像「擠牙膏」，起初還遮掩講得不清不楚，今天才大開記者會反擊，但仍啟人疑竇，無法完全釋疑。

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謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，蔡適應今天被證據打臉一連串烏龍爆料、抹黑和造謠行徑後，非但沒有反省自己的行為，反倒指責對方，就跟考試作弊的人一樣，抄錯了卻惱羞成怒，開始扯東扯西，連司法機關都已認定沒有不法的事，蔡適應卻仍舊裝傻看不到，回應的內容不斷鬼打牆，真的非常荒謬可笑。

余治明指出，相較於謝國樑的「直球對決」，蔡適應是否能以相同標準，好好向市民清楚交代錯綜複雜的關係，包含助理中有黑道大哥背景、施壓國防部賤賣國土圖利黑道等，市民還在等待蔡適應說明。（編輯：方沛清）1111012