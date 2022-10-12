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查賄標準 蔡清祥：30元界定僅限文宣品

2022/10/12 18:43
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（中央社記者蕭博文台北12日電）法務部長蔡清祥今天說，外界關心的30元查賄標準，應界定在文宣品，但是否構成賄選仍應由檢察官認定；最高檢已修正賄選犯行例舉，法務部審核完畢後會發函執法機關遵循。

國民黨立委洪孟楷上週於司法及法制委員會質詢表示，2001年時任法務部長陳定南頒布所謂30元的查賄標準，但時空改變，是否提出蔡清祥條款；法務部長蔡清祥當場表示，會請最高檢在一週（內）提出。

最高檢察署今天上午表示，選舉造勢活動提供民眾茶水及餐飲是否構成賄選，以及文宣附著於價值30元以下的單一宣傳物品是否涉犯刑責，應由檢察官視具體案件而定。

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蔡清祥下午與媒體茶敘並接受媒體聯訪，被問到是否維持30元的查賄標準時回應說，最高檢已重新檢視、修正現行的賄選犯行例舉，並邀集檢警調執法人員討論，今天已將初步結論陳報法務部，法務部審核完畢會正式發函給各執法機關遵循。

蔡清祥還主動表示，大家所關心的30元標準，應該界定是在文宣品，但文宣資料附著在價值新台幣30元以下的物品上是否構成賄選，仍應由承辦檢察官依個案具體認定。（編輯：李亨山）1111012

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