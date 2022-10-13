藍營議員參選人廣告引議論 林佳龍籲侯友宜約束

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（中央社記者王鴻國新北13日電）國民黨新北議員參選人合推「台中人不要的，新北人也不要」公車廣告引議論，民進黨新北市長參選人林佳龍指負面選舉，籲市長侯友宜約束一下；侯友宜表示，尊重每個人不同論述。

林佳龍今天和立委林淑芬及多名新北市議員參選人參與蘆洲湧蓮寺遶境活動，一行人先在湧蓮寺主委陳宏昌陪同下參香祈福。他接受媒體聯訪時表示，湧蓮寺遶境日子也是邊境解封的一天，國人在2年又9個月團結防疫下，逐漸恢復正常的日子。

媒體詢及對被稱為侯家軍的市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀，聯合推出「台中人不要的，新北人也不要」公車廣告看法，林佳龍表示，選舉是民主嘉年華，選舉可以高貴也可低俗，怎麼樣去呈現自己最好的一面去爭取為民服務的機會，這是大家所期待的。

他表示，負面選舉損人不利己，這些人自稱侯家軍，建議市長侯友宜約束一下，發揮運動家精神，公平競選，選舉是一時的，個人人品及形象是永久的。

參選連任的市長侯友宜上午到顯應祖師泰山巖參香祈福，他接受媒體聯訪時，媒體詢及對戴湘儀等3人推出公車廣告的看法，他表示，尊重每個人觀點及不同論述、表態。

媒體追問這3名議員參選人似因民調落後推廣告拚聲量？侯友宜表示，年輕人願意積極參與公共事務，值得肯定，希望他們繼續努力加油。他對年輕人的不同想法，都給予尊重。（編輯：李錫璋）1111013