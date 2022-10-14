北韓9月底來第9次試射飛彈 外交部嚴正譴責

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）北韓今天凌晨再度試射短程彈道飛彈，外交部表示，這是北韓自9月25日以來第9次飛彈試射，外交部對北韓罔顧區域周邊愛好和平國家的期盼，表達高度關切與嚴正譴責。

外交部發布新聞稿指出，北韓在14日凌晨0時49分左右，自平壤順安一帶朝日本海方向試射1枚短程彈道飛彈，這是北韓自今年9月25日以來，第9次飛彈試射。

外交部表示，北韓另於昨日深夜至今日凌晨分別出動多架戰機進行示威飛行，以及向黃海及日本海的緩衝水域進行砲兵射擊，美國、日本、韓國均已對北韓破壞區域和平穩定的武嚇行徑表示譴責。

外交部表示，自今年1月起，北韓已在韓半島區域進行27次飛彈試射，並聲稱不排除在特定條件下率先動用核武，再度升高區域緊張情勢。

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外交部表示，對北韓罔顧區域周邊愛好和平國家期盼，違反聯合國安全理事會禁令，屢次進行飛彈試射及武力恫嚇的行為，表達高度關切與嚴正譴責。

外交部指出，政府持續密切關注北韓各種挑釁行徑，及對區域情勢可能產生的衝擊。台灣身為印太社群重要成員之一，肯定區域國家對促進韓半島無核化的努力，也樂願配合國際社會，與理念相近國家合作，共同遏止威權主義擴張，共同維護以規則為基礎的國際秩序，及自由開放的印太區域。（編輯：蘇志宗）1111014