蔡壁如論文風波辭立委 黃珊珊：是相當負責的人

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台灣民眾黨立委蔡壁如陷論文涉抄襲風波辭立委。無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）16日到中山區松江市場拜票時受訪表示，每個人都要為自己的行為負責，該怎麼做就怎麼做，蔡壁如是相當負責的人。中央社記者黃麗芸攝 111年10月16日

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台灣民眾黨立委蔡壁如陷論文涉抄襲風波辭立委。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，該怎麼做就怎麼做，蔡壁如是相當負責的人。

黃珊珊上午走訪中山區松江市場拜票，媒體會前聯訪詢問中山區為競爭對手、國民黨台北市長參選人蔣萬安的立委選區，有無拔樁意味？她認為，全北市都是要爭取（選票）的地方，沒有什麼地方是屬於誰的。

媒體追問，蔡壁如碩士論文違反學術倫理遭德明科大撤銷學位，連王如意碩士論文也遭爆疑涉抄襲，是否擔心影響選情？黃珊珊表示，該怎麼做就怎麼做，每個人都要為自己的行為負責，直言蔡壁如是相當負責的人。

由於民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天說看過民調，認為民進黨台北市長參選人陳時中不會當選，並呼籲大家票投黃珊珊，媒體詢問如何看藍綠解讀這是在操作棄保，柯文哲是否成為其口中所說「棄保沒出息」之人。

黃珊珊認為，柯文哲講的是現狀吧，選民是人，不會因為有人說了就改變，選舉還是回到常軌和原點「選賢與能」，選自己最喜歡和最適合的人選，每個人都有各自評論，仍強調要快樂選舉、開心投票。

媒體追問，是否擔心柯文哲說法，反會激起民進黨支持者的危機意識、選票集中投陳時中？黃珊珊說，自己不會每天計算這些選票如何流動，強調選民是人、不是票，有獨立思考能力，她相信市民的智慧和選擇。

因中國共產黨第20次全國代表大會今天舉行開幕式，媒體問民進黨年底投票前夕傳將大型造勢帶出「變奏版抗共保台」潛台詞，如何看此事？

黃珊珊表示，台灣人哪個不保台，重點是「抗共保台，要保的是台灣人的台？還是執政黨的政治舞台」，若還是要繼續操作的話，相信台灣人的智慧不會這麼低。

針對黃珊珊新書說北市防疫計程車、防疫旅館和車來速是自己發想的防疫創新作為，有台北市議員批評是在搶功勞，媒體詢問看法？黃珊珊表示，從去年資料查一查就知道，新聞報導也都很清楚，這些都是台北市最新創設的防疫作法。（編輯：張銘坤）1111016