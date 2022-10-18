政府新冠疫苗採購 監委：加速比對資料還原真相

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（中央社記者賴于榛台北18日電）近日各界關注政府採購新冠疫苗及整備，監察委員林郁容等4人今天指出，正針對疫苗採購數量判斷準據、與國際疫苗廠進行協議之時程及採購條件等廣泛搜集事證，並加速比對相關資料，盼還原事實真相。

為究明中央流行疫情指揮中心對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗整備及採購情形，監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑去年7月立案調查。

面對近日各界關注疫苗採購議題，4名監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑今天透過新聞稿指出，監察委員依憲法及監察法等有關規定行使調查職權，對於調查案件內容，依法不得對外宣洩，但近來媒體報導諸多內容與事實是否相符，仍待審慎查證．

監委說，鑑於民眾關心新冠疫苗決策過程，目前已針對疫苗採購數量判斷準據、資訊透明、採購及施打策略的規劃、與國際疫苗廠進行協議的時程及採購條件、相關制度及法令的周延性等議題，進行調查，廣泛蒐集事證及專家意見，力求調查完備及具公信力，以釐清疑義。

監委指出，感謝各界提供關於疫苗決策的相關資訊，但各項訊息須逐一比對事證，例如某媒體社論指高端疫苗一劑「好像賣1000多元」，仍須依據事證，本於專業進行判斷。

監委表示，目前正加速比對相關資料，盼還原事實真相、毋枉毋縱。（編輯：蘇龍麒）1111018