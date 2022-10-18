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藍抨座車亂停婦幼車格 林佳龍：檢討改進

2022/10/18 20:04
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（中央社記者王鴻國新北18日電）國民黨新北市議員葉元之接獲民眾爆料，指民進黨新北市長參選人林佳龍座車日前違規亂停婦幼車格，應道歉；林佳龍競辦隨後聲明致歉，林佳龍受訪時也表示，會檢討改進。

葉元之今天發布新聞稿表示，民進黨台北市長參選人陳時中被抓包，為了趕行程，座車公然違規迴轉、闖紅燈並還違規停車；他也接獲民眾爆料，林佳龍座車日前違規亂停婦幼車格，排擠婦幼權益。

葉元之指出，他翻出2018年林佳龍擔任台中市長時在臉書（Facebook）宣傳婦幼車格的貼文稱，停車格是專門為孕婦以及家中有6歲以下幼兒的家庭設計，提醒市民朋友多留意，不要占用到親子停車格，市府也將持續宣導，共同體恤孕婦及幼童爸媽的辛勞。

葉元之表示，林佳龍公然以座車占用「婦幼車格」，成為自己口中最糟糕的示範惡例，「虧你林佳龍還當過交通部長」，不斷聲稱要推動「人本交通」，結果卻帶頭侵害婦幼人權；林佳龍也要為違停行為，向社會大眾道歉。

林佳龍今天傍晚到板橋江寧黃昏市場拜票，他接受媒體聯訪時針對座車違停婦幼車格一事表示，會檢討改進。

林佳龍競選辦公室也針對座車違規停放在婦幼停車格一事表示，經向司機查證，確有此事，林佳龍競辦已告誡司機不可再犯，須檢討改進，並要遵守相關交通規定，對於造成不便及社會錯誤示範，林佳龍競辦誠摯表達歉意。（編輯：陳仁華）1111018

林佳龍競選辦公室
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