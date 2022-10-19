反制共軍鎖台登陸威脅 澎防部鎮疆操演展現火力

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（中央社記者陳俊華澎湖19日電）因應共軍威脅，澎防部今天凌晨執行每月例行「鎮疆操演」實彈射擊，即使天候不佳，國軍仍依序射擊各型火砲，最後由M60A3戰車實施灘岸戰鬥，震撼力十足，展現強大火力。

為驗證部隊實戰化訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部今天凌晨執行「鎮疆操演」，因天候不佳，取消設置海上靶位。這次操演以中共鎖台軍演後，其部隊已集結並朝防區進發跡象，澎防部因而派出戰車、裝甲車，以各式火砲與精準彈藥殲滅海上敵軍。

演練首先由105及155榴砲、81及120迫擊砲依時序射擊照明彈，同時50及M249機槍配合實施對空射擊；緊接著由105及155榴砲於集火帶殲敵後，立即變換陣地，以火力支援前線作戰。

最後由M60A3戰車、CM21裝甲車實施灘岸戰鬥，集火對海射擊，展現強大火力，各項武器相輔相成，全程透過實戰化演練，充分發揮高效能聯合打擊能力，展現防區堅實戰力。

澎防部裝甲騎兵營營長蕭又升受訪表示，「鎮疆操演」是每個月例行性的實彈射擊訓練，也是駐地訓練的成效驗收，相關想定設計是依據作戰進程設定，並配合部隊實戰化訓練，進行實彈射擊。

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近期外離島屢遭無人機襲擾，蕭又升表示，因應各種無人機侵擾狀況，是依據國軍突發狀況應變處置等規定，設定相關課程與因應作法，有決心捍衛這塊土地，防制無人機侵擾；從發現無人機開始，就會監控、示警，如果無人機進入營區範圍內，就會予以擊落。

鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。（編輯：郭無患）1111019

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨進行每月一次的「鎮疆操演」，國軍首先實施「短程防空作戰」發射照明彈，火光劃破天際。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施例行性「鎮疆操演」，驗證平時部隊實戰訓練成效，官兵在實彈射擊演習開始前於201觀測所就位。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施每個月例行性的「鎮疆操演」，此次操演以想定狀況誘導部隊，依敵軍作戰進程實施射擊，國軍首先發射照明彈進行模擬操演。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施例行性「鎮疆操演」，實彈射擊結束後，海巡艦艇於演訓區內航行，掌握海域狀況。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施「鎮疆操演」實彈射擊，各項武器相輔相成，全程透過實戰化演練，充分發揮高效能聯合打擊能力。圖為M60A3戰車集火對海射擊。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施「鎮疆操演」實彈射擊，以應對敵軍登陸作戰，展現官兵平時勤訓精練成果。操演最後由M60A3戰車朝灘岸挺進，火砲依序擊發。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

為強化戰力，陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施例行性「鎮疆操演」，展現官兵平日戮力備戰成果。官兵自CM21裝甲車迅速下車作戰。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

陸軍澎湖防衛指揮部19日清晨實施每月例行「鎮疆操演」，官兵於灘岸就位對海射擊，展現防區堅實戰力。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日