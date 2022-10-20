中選會當選世界選舉機關協會監察及審計委員

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（中央社記者陳俊華台北20日電）中選會委員蒙志成18日率團出席「世界選舉機關協會」臨時執行委員會議及會員大會，中選會順利當選監察及審計委員；蒙志成並與許多國家代表，交換民主選舉意見，深化民主合作關係。

中選會透過新聞稿表示，「世界選舉機關協會」（Association of World Election Bodies, A-WEB） 是由各國選舉管理機關組成的選舉國際組織，2013年在韓國成立，目前共有119個會員。

A-WEB成立目的在發展永續性的民主，實現自由、公平及民主的選舉制度及支持民主轉型國家的政治發展，並致力於建構世界各國選舉機關間的交流網絡，以分享彼此選舉資訊、知識與經驗。

中選會指出，在A-WEB創立時，中選會就加入成為創始會員，2017年A-WEB第3屆會員大會、2019年A-WEB第4屆會員大會2度當選為執行委員。

中選會說，依據會章規定，執行委員以連任一次為限。中選會在這次會員大會後將卸任執行委員，為期今後更積極參與會務，善盡會員義務，這次爭取並順利當選監察及審計委員。

中選會表示，將持續推動國際選務交流與合作，提升國際參與及能見度，並善盡國際義務，爭取國際社會對台灣民主的支持。（編輯：林興盟）1111020