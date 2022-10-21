刑事局長投書美媒 籲國際刑警組織納入台灣

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）刑事警察局局長李西河投書美國華盛頓觀察家報，呼籲國際刑警組織（INTERPOL）納入台灣，以合作共同打擊國際犯罪，有效應對日益複雜多元的犯罪型態。

國際刑警組織第90屆大會正在印度新德里舉行，預計21日閉幕。今年年會的目的是探索日益數位化世界中關於警務未來的不同觀點。

李西河在文章中指出，作為全球科技中心與主要數位服務提供者的台灣卻未能受邀。台灣經驗能協助其他國家打擊跨國犯罪，尤其在網路時代。

多年來，台灣積極爭取參與，但今年仍未獲邀。國際刑警組織秘書長史托克（Juergen Stock）日前表示，國際刑警組織認定台灣是中國的一部分，無法給予台灣觀察員地位。台灣方面對相關發言表達高度遺憾與嚴正不滿。

李西河指出，後疫情時代，網路更加深入日常生活，但隨之而來的數位金融服務很容易成為犯罪組織目標，也使警方犯罪調查更加複雜。

他表示，詐騙者以新型態和不斷發展的模式作業，涉及時下熱門商品加密貨幣的詐騙為受害者帶來重大損失。台灣警方在偵辦案件時，常因作案者使用的伺服器、收款人帳戶、加密貨幣交易平台位於海外而遭遇困難。這使得政府無法及時阻止資金轉移，也使得追查嫌疑人變得更加困難。

文章指出，詐欺和其他非法活動利益流動涉及洗錢、逃稅和其他破壞國內金融監管體系，並侵蝕政府主權。台灣與其他國家的警務合作將有助於減少詐欺案件，也有助於提高各國政府效能。

文章指出，加密錢包因為不需要用戶身分驗證，也沒有交易上限，成為方便的洗錢工具。受害者、加害者與犯案地點常在不同國家，需要跨國合作，才能有效打擊洗錢行為。

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李西河表示，後疫情時代，犯案手法不斷改變，台灣願意分享破案經驗，與合作夥伴交換情報，並協助其他國家抵禦來自海外的威脅，並在其境內打擊有組織的犯罪活動。

他在文章最後呼籲美國與理念相近國家支持台灣有意義參與國際刑警組織，包括以觀察員身分參加國際刑警組織大會，參與國際刑警組織會議、機制、培訓項目等活動，共同建立一個更安全的世界。（編輯：馮昭）1111021