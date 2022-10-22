蔡總統為陳其邁站台 盼民眾再給4年讓高雄更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄22日電）高雄市長陳其邁競選總部成立造勢活動，今天湧入超過5萬人，民眾喊出要「以全台最高票當選」。總統蔡英文站台表示，盼民眾再給陳其邁4年，給台灣一個更好的高雄。

陳其邁競選總部成立造勢活動今天舉行，蔡總統出席站台，民進黨立法委員邱議瑩、林岱樺、劉世芳、李昆澤、趙天麟、邱志偉、許智傑、賴瑞隆、管碧玲也到場；大會表示，現場湧入超過5萬民眾，喊出要讓陳其邁「以全台最高票當選」。

現場民眾熱情人手一支粉色宣傳旗幟，還有人特地製作寫著「陳其邁」大字的發光手舉牌，更有年輕學生組成「美邁啦啦隊」現場熱舞，炒熱氣氛。

隨後陳其邁競選團隊、市府局處首長、民進黨高雄市議員參選人齊聲高喊「高雄要起飛」，陳其邁在簇擁下穿越會場走上台，沿途與喊著「陳其邁我愛你」、「市長加油」的熱情民眾握手。

蔡總統在傍晚5時25分左右抵達，在「蔡總統加油」聲中登台。蔡總統表示，陳其邁對高雄、對家鄉有很深的感情，4年前落選後，去行政院擔任副院長，仍一直關心高雄，自己可掛保證，陳其邁認真、專業、很會做事、很拚，「全台灣沒有多少人會在晚上打電話給總統，其中一個就是陳其邁」。

蔡總統說，這2年陳其邁為高雄做很多事情，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策很多人學，今年也有金曲獎、燈會、文博會、設計展各樣活動，讓現在的高雄人充滿自信，如果給他更多時間，「一定會多到說不完」，只要高雄有好的政策，中央也一定會支持，呼籲大家支持陳其邁和民進黨議員參選人。

蔡總統指出，今年投票18歲公民權這張票也很重要，世界很多國家都有18歲公民權，台灣民主要進步，需要大家一起支持。

陳其邁細數自己防疫、招商引資、捷運輕軌建設、蓋社宅、推動囤房稅用於租金補貼等政績說，高雄從來都不是一個「好命仔」，自己是民選以來高雄第一個在地市長，雖然曾經跌倒失敗，但是心都沒有離開高雄，這麼認真打拚，是因為知道高雄要走在時代前頭，才能成為台灣最美麗、最偉大的城市。

陳其邁語帶哽咽地說，人的一生只有一次，「我很慶幸自己是高雄人，高雄是我一生的選擇」，高雄曾經停下來、不知道要航向何方，但是高雄已向全世界說明，「我們已經準備好要起飛」；4年前鄉親讓自己有機會檢討，也更謙卑地傾聽民意，希望再給自己4年時間，「再拚4年、高雄起飛」。

陳其邁今天有6個競選行程，一早為前金區里長站台，再到美濃、內門參加後援會成立大會，隨後趕回市區鼓山區參加議員競選總部成立，與自己的競選總部成立大會，晚上再到楠梓為議員參選人站台。（編輯：郭諭儒）1111022