斯洛伐克總理：保障台灣安全符合歐盟利益

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（中央社台北22日電）斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）昨天受訪表示，歐盟國家擬定與中國的關係戰略時必須團結一致，且台海發生潛在衝突時，保衛台灣符合歐盟的整體利益。

台灣駐斯洛伐克代表處新聞稿指出，赫格21日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會後受訪時以上表示。赫格也指出，歐洲產業80%的晶片來自台灣，如果歐盟希望保護晶片產業和人工智慧，就必須支持台灣，以斯洛伐克為例，汽車工業需要台灣晶片。因此保護台灣不僅符合地緣政治，也攸關歐盟整體經濟利益。

他說，此次峰會確認歐盟國家在中國問題步調一致的意願，展現與俄羅斯入侵烏克蘭後相同的團結。「歐盟不僅要在氣候保護和環境方面發揮領導作用，在其他領域也要發揮領導作用。」

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在能源依賴俄羅斯出現問題之後，赫格指出，歐盟已經意識到，無法再承受科技上依賴中國所必須付出的代價。長期目標而言，歐盟需要能源自主，以及科技自主。

赫格也強調，情報部門一直警告歐盟，中國在歐盟各個戰略領域投資所帶來的風險。歐盟意識到這一點，但也尊重自由市場的原則。不過與中國的關係戰略應該思慮周延，這就是為什麼歐盟領導人一致認為需要進行戰略思考，以制定具體的計畫和長期措施。（編輯：陳惠珍）1111022