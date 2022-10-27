吳釗燮接受BBC訪問：台灣不應對中國犯台掉以輕心

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（中央社台北27日電）外交部長吳釗燮近日接受英國廣播公司（BBC）採訪，針對中國武力犯台的可能性，他指出台灣不應過度樂觀或掉以輕心，應作好準備。

英國廣播公司第二台（BBC Two）深度新聞調查分析電視節目「新聞之夜」（Newsnight）25日晚間播出台灣專題，採訪吳釗燮、前參謀總長李喜明、聯電前董事長曹興誠、目前代表民進黨競選台北市議員的駐美國代表處前政治組組長趙怡翔、「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農參與籌辦的「全民緊急應變基礎課程」學員，台灣年輕世代的商業、學術、媒體代表，以及大學生、金門民眾等。

專題製作動員不同專業領域的記者，從政治、經濟、國防等面向，探討台海衝突的可能性、各方應對、對全球供應鏈的影響，以及台灣認同和國際地位，並觸及若台海爆發戰爭，西方是否會如支持烏克蘭般支持台灣等。

節目也採訪了在眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）之後訪問台灣的民主黨籍眾議員加勒曼帝（John Garamendi），以及前外交人員、現任「中國與全球化智庫」副主任高志凱（「新聞之夜」稱他為「中國共產黨發言人」）。

吳釗燮受訪時說，台灣無法確知中國何時會發動攻擊，但台灣希望自己屆時已「準備好」，因此需要取得尋求的武器。

「新聞之夜」外交國防新聞總編厄本（Mark Urban）追問，吳釗燮提到「何時」，這是否意味中國對台灣發動武力攻擊是不可避免的。

吳釗燮回應，他不確定這是否為不可避免，但從中國的局勢判斷，台灣不應過度樂觀或掉以輕心，預設中國不會攻台。

李喜明受訪時則說，台灣不能期待依賴美國、必須靠自己。一旦台海爆發戰爭，美國會馳援，但美國也有自己的考量、必須顧及自己的國家和全球利益，因此台灣實際上無法確定，在遭遇海上封鎖等情況，美國將大舉出動海軍保護台灣。（編輯：高照芬）1111027