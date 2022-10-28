遭綠營檢舉涉賄選 許淑華：抹黑影射以博取聲量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）國民黨南投縣長參選人許淑華等人遭綠營檢舉涉賄選，檢舉人今天再遞交相關證據。對此，許淑華回應說，是抹黑、影射手段，若對方持續散布謠言以博取聲量，將會「一罪一告」。

南投縣長林明溱在各鄉鎮辦卸任感恩說明會，國民黨南投縣長參選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲曾出席，遭縣議員參選人曾琮愷檢舉賄選，南投地檢署分案調查釐清，許淑華與張嘉哲也反告曾琮愷違反公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」罪嫌、刑法妨害名譽。

南投縣議員參選人沈夙崢、曾琮愷昨天、今天持續到地檢署遞交補充證據，沈夙崢指出，南投縣政府、許淑華、張嘉哲等人的回應讓人不解，甚至還提出告訴，根本做賊喊抓賊，況且說明會發放禮品並替特定參選人造勢是客觀事實，與是否由林明溱自己出錢無關聯。

林明溱今天出席九九峰園區開工典禮後接受媒體聯訪表示，對方一直拚命檢舉，主因是民調低，只好用檢舉方式來爭取知名度，縣民對這種招式很反感，越檢舉，許淑華支持度只會越高，若有必要他也會提告，也希望民進黨參選人不要只會抹黑、打壓辛苦的公務人員。

許淑華同樣接受媒體聯訪表示，民調顯示她都領先，對勝選的人來說，不可能採違法手段，反倒要注意民調落後陣營可能會採抹黑、非法手段，且法務部10月18日說明選罷法賄選要件必須行為人主觀上有行賄犯意，而約使有投票權人為投票權一定行使，辦理感恩說明會既無行賄犯意，也無對價關係產生，根本不是賄選。

許淑華說，說明會有不同黨派參選人出席，民進黨硬將矛頭指向特定參選人，卻對民進黨、無黨籍人士出席視而不見，這就是抹黑、影射手段，因此，競選辦公室25日已提告，若對方持續散布謠言博取聲量，將採「一罪一告」原則，讓意圖使人不當選者受法律制裁。

許淑華競選辦公室也發布聲明表示，總統蔡英文走遍全國為民進黨參選人輔選，每場活動號稱上萬人，音響、燈光、舞台再加上遊覽車，估計1場花費新台幣200萬元以上，目前已辦10多場，花費估2000萬元以上，這樣可以說涉及選罷法賄選罪、違反行政中立嗎？

對於指控，南投縣政府計畫處今天再次說明，縣長卸任感恩說明會包含政令宣導，並由宣導局處會後發送宣導品，無關選舉，政令宣導送宣傳品平常就有，縣長感恩會因參加者多，縣府把握機會增加宣導效果，但餐費、布置費則由縣長林明溱自行支付。（編輯：謝雅竹）1111028