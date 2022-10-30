九合一選舉 朱立倫：國民黨北北桃民調領先兩位數

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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨主席朱立倫今天表示，根據內部參考民調顯示，國民黨在北北基桃的選情都是穩定領先，其中台北市、新北市、桃園市則領先超過兩位數，但國民黨絕對不敢掉以輕心。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午舉辦競選總部「市民基地」啟動造勢活動，與國民黨新北市長參選人侯友宜、桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑的「北北基桃」連線進行合體，包括國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌等人都一同到場支持。

針對北北基桃的選情，朱立倫在會前接受媒體聯訪時指出，據國民黨內部民調，北北基桃都穩定領先，其中台北市、新北市、桃園市的領先幅度都超過兩位數，而基隆市則是領先約5%左右，還要再加油。

他說，國民黨絕對不敢掉以輕心，因為民進黨到最後關頭一定會出很多奧步，用各種抹黑造謠、惡意攻擊，一定會小心謹慎。不但今天北北基桃要合體，11月12日侯友宜也會帶領國民黨六都市長參選人團結造勢，而選前黃金週也會讓北北基桃市長參選人再度合體，這些都是大家共同努力的目標。

此外，在南部選情方面，朱立倫表示，國民黨在嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣最辛苦，但在國民黨高雄市長參選人柯志恩的帶領下，不但有戰力，也充分發揮團隊精神，國民黨絕對不鬆懈，持續努力，絕對是會全力以赴、全力動員。

媒體詢問，國民黨苗栗縣區域立委陳超明公開力挺無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，朱立倫表示，都是自己黨內同志，大家都是一家人，最重要的目標就是保護國民黨執政。在最後的階段，一定要互相溝通，請大家團結在一起，持續溝通，協調。（編輯：林淑媛）1111030