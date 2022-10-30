陳致中競總成立 陳水扁為兒披彩帶、陳其邁授戰旗

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）尋求連任的民進黨高雄市議員陳致中今天舉行競選總部成立大會，並跪著讓父親、前總統陳水扁替自己披彩帶；市長陳其邁也來為他授戰旗、站台助講，陳其邁說，要讓優質議員留在議會繼續打拚。

陳致中今天晚上舉行與陳其邁的聯合競選總部成立晚會，陳水扁、陳其邁及前行政院長張俊雄、立法院長游錫堃等人出席站台，陳致中還跪著讓拄著拐杖的父親陳水扁為自己披彩帶，但陳水扁沒有公開說話，披完彩帶後就離開。

之後陳其邁接著到場，並為陳致中授戰旗。陳其邁致詞說，陳致中是認真、打拚的優質議員，市府很多政策也是在陳致中協助支持下推動，未來還有很多事情要做，一定要讓陳致中留在議會，繼續替前鎮、小港區民眾打拚。

游錫堃也稱讚陳致中是優秀人才，支持陳其邁連任的同時，也要讓民進黨在高雄市議會過半，不要朝小野大，導致政策難以順利推行；此外，也呼籲民眾支持18歲公民權，要踴躍投票才能過關。

現場還播放扁媽陳李慎生前影片，陳致中說，以往是阿嬤替自己披彩帶，但「阿嬤在天上做仙了」，無法來，改由父親替他披彩帶，但他知道，阿嬤會在天上保佑高雄更進步、更好。

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陳致中說，雖然自己在政治路上有成功也有失敗，也曾遭遇風雨，但他仍堅定前行，努力打拚，一定不會辜負地方期望，希望鄉親支持，讓他再拚4年；4年前差點落選頭，這次拜託大家要替他顧票，不要分票，讓他順利當選過關。

他還說，中國北京也在看這場選舉，如果堅持台灣主體路線的參選人選舉失利，中國最高興，這場選舉也是要投給中國看，證明台灣主體路線參選人都能得到選民的認同當選。（編輯：陳仁華）1111030