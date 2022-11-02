籌辦黃偉哲造勢引熱議 郭信良：台灣要團結非內鬥

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市議會議長郭信良出席國民黨台南市長參選人謝龍介競選總部成立大會後，又籌辦力挺台南市長黃偉哲造勢活動，引起熱議；郭信良今天表示，台灣需要的是團結，不是內鬥。

郭信良2018年12月宣布退出民進黨後，隨即奪下台南市議會議長寶座，今年10月22日他出席謝龍介競選總部成立大會，更引起關注，如今郭信良和民進黨立委陳亭妃籌辦11月12日「挺偉哲！挺18！」造勢活動，又引發熱議，黃偉哲也可能因抽不出時間而無法出席。

面對外界聲浪，郭信良今天發布新聞稿喊出，11月12日新營「挺偉哲，挺18，我們不見不散」；郭信良更說：「當我說清楚後，就不要再欺負我，誤解我了」。

郭信良指出，25年前的台南，國民黨分裂，當時民進黨籍張燦鍙才有機會拿下台南市長，但難道大家之後就坐著，不用替民進黨經營組織及服務，取得人民信任，台南永續執政就會從天上掉下來嗎。

郭信良表示，他當選議長後，總統蔡英文千叮嚀萬交代一定要協助黃偉哲，他也使命必達，全力以赴，黃偉哲未受到在野黨及無黨籍議員任何刁難，無後顧之憂，台南各項市政推動有成績，絕對不是天上掉下來的禮物。

郭信良說，他擔任議長以來，以尊重態度不斷和在野黨、無黨溝通，發揮監督功能，且成為市府後盾，讓黃偉哲施政滿意度不斷提升，他沒有功勞也有苦勞。

至於出席謝龍介競選總部成立大會，郭信良表示，這是基於市議會同事情誼，有心人士不需要刻意放大及操作；「本是同根生，相煎何太急」，他坦蕩蕩，為人民，為台灣，永遠始終如一。（編輯：郭諭儒）1111102