綠質疑與經濟黨長期互動 張善政競辦：抹黑抹紅

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民進黨立法院黨團2日在立法院召開記者會表示，媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政曾任疑似賣假藥、親中的經濟黨榮譽總顧問，呼籲張善政說明。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

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（中央社記者王揚宇、吳睿騏台北2日電）民進黨立法院黨團今天表示，媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政曾任疑似賣假藥、親中的經濟黨榮譽總顧問，而張善政跟經濟黨不是只有禮貌關係，是有長期深入的互動關係，呼籲張善政說明。

張善政競選辦公室發言人何元楷表示，總統蔡英文曾經跟黑道背景的前國策顧問黃承國合照過，甚至找黃承國擔任國策顧問。此外，先前涉毒與暴力討債被判刑的民進黨北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，也曾當過蔡總統的競選顧問。「民進黨是否跟黑道有長期深入互動關係？」

何元楷認為，距離選舉不到1個月的時間，民進黨卯足全力加倍抹黑抹紅張善政，以各種捕風捉影、看圖說故事的方式來抹黑抹紅張善政，呼籲民進黨不要為了選舉利益，失去了良心。

鏡週刊報導，經濟黨負責人周琮棠進口並販售具有療效保健品，遭檢舉違反藥事法；代表國民黨參選桃園市長的張善政，不只擔任經濟黨榮譽總顧問，還多次大方與經濟黨高層同框合影，照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中，儼然成了經濟黨的門神。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀與黃世杰以及立委湯蕙禎，今天召開「詐騙案連環爆，前行政院長張善政淪金光黨門神？」記者會，提出相關說明。

羅政政表示，張善政用前行政院長或科技專業背景來包裝自己，但這都是硬包裝出來的，而從張善政與經濟黨的互動來看，包括出席過經濟黨核心會議等，顯然不是點頭、客套的關係，而是深度、深入的互動關係。

羅致政說，從張善政被爆擔任中華民族致公黨的最高顧問，再到今天的經濟黨，張善政跟這些政黨的關係是切割不了的，應誠實面對、清楚說明。

林靜儀說，媒體報導，經濟黨的政治立場是配合中國統戰，而張善政跟經濟黨的關係，可追溯至2019年，張善政擔任經濟黨的顧問，到今年4月，更進一步受聘為榮譽總顧問，張善政不要說這只是禮貌出席、剛好路過而已，不是這麼簡單。

林靜儀指出，張善政在判斷這個政黨有無問題時，連基本的敏感度都沒有，要怎麼經營台灣重要門戶桃園市，可見張善政跟本不堪檢驗。

湯蕙禎質疑，一個當過行政院長的人，當詐騙集團顧問、門神，這當中到底有多大利益，還是有多笨。

黃世杰說，張善政到底有沒有參與詐騙行為、有沒有被詐騙集團利用他的名氣等，張善政要主動說明，不能混過去。（編輯：黃國倫）1111102