蔡其昌提敬老愛心卡額度增 推動免費營養午餐

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民進黨籍台中市長參選人蔡其昌（中）5日出席同黨市議員參選人何昆霖（左）的競選總部成立大會，細數多項政見，籲請選民朋友支持。（蔡其昌競總提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天行程滿檔，連跑多個市議員競選總部成立大會，他細數多項政見，交通、建設、婦幼通通有，並承諾提升敬老愛心卡額度，推動國中小免費營養午餐。

選戰倒數，蔡其昌今天行程滿檔，除出席同黨籍市議員參選人李天生、林祈烽、黃守達、何昆霖的競選總部成立大會，晚間也在后里舉辦蔡其昌行動派音樂晚會，出席市議員參選人陳俞融挺18歲公民權音樂會。

蔡其昌表示，他20多歲自基層的政治助理做起，出身基層最懂基層鄉親心聲，未來讓蔡其昌當市長，絕對會加倍照顧大家。

他細數多項政見，讓捷運藍線4年內動工，另核定4條捷運路線，整建光復新村得以重新發展、打造台中大環公路網、增設74號快速道路匝道、打通全段市政路及漢翔路延伸、拓寬國道1號后里大雅段等政見，對於舊城區也提出舊城新裝計畫、大車站計畫等，要翻轉舊城區、再造新風華。

蔡其昌說，將讓敬老愛心卡範圍更廣、額度更多，長者福利只多不少，照顧長輩也照顧孩子，推動國中、小營養午餐免費，讓孩子免費還吃更好，打造更多的兒童遊戲場及公園遊憩空間。讓台中更加進步、重返榮耀，成為生活首都。（編輯：謝雅竹）1111105