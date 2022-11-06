黃偉哲趕場輔選議員 與郭信良同框為陳怡珍站台

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市長黃偉哲今天接連出席7名民進黨議員參選人競選總部成立活動，除了與民進黨大老王幸男共同為郭清華站台，在陳怡珍競選總部成立時則與台南市議長郭信良同台助選。

黃偉哲今天出席郭清華、陳碧玉、陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡旺詮、陳秋萍等7名市議員的競選總部成立活動，全力為民進黨市議員參選人輔選。

在郭清華競總成立現場，黃偉哲與王幸男同時出席，王幸男表示，黃偉哲是憨厚、善良的政治人物，擁有美國哈佛和耶魯雙碩士高學歷，但選擇回鄉服務從基層縣議員做起，如今成為認真為民服務的好市長，讓前輩備感欣慰，也希望民進黨籍議員展現團結，讓黃偉哲推動市政更順利。

王幸男說，民進黨必須大團結，團結才有力，在台南轉型的過程，才能一起大步更向前。

另外，尋求連任的民進黨市議員邱莉莉昨天成立競選總部時，前往站台的市議會民進黨團成員表態支持邱莉莉爭取下屆議長寶座，黃偉哲助講時也喊出希望邱莉莉帶頭監督市政。

黃偉哲與台南市議長郭信良今天同時出席陳怡珍競總成立，但兩人互動並不多，站台助講後就趕往下一個輔選行程。

針對媒體詢問下屆議長人選議題時，黃偉哲表示，尊重議會黨團自主，並依循黨中央規範處理，郭信良則說，現在言之過早，他目前堅持監督市府立場不變、支持預算立場不變、照顧議會同仁立場不變的原則，其他的應等市議員選舉後再說。（編輯：謝雅竹）1111106