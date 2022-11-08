「黃河蘭州浮橋圖」裱褙遭裁 吳密察：非常錯誤

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（中央社記者王承中台北8日電）故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾遭毀損，民進黨立委林宜瑾指出，有故宮職員指是行政疏失，非損毀文物。故宮院長吳密察今天表示，這是非常外行的說法，把文物加以裁切是非常錯誤的事情，要嚴格懲處。

林宜瑾日前指出，故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾於2012年遭一名林姓科長毀損。故宮書畫文獻處研究員盧雪燕昨天表示，「黃河蘭州浮橋圖」已在2013年完成修護。當年裁掉的裱褙，故宮研判是1931年所裱，其實不是文物一部分。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

林宜瑾在質詢時指出，立法院昨天考察故宮，針對「黃河蘭州浮橋圖」遭毀損，有位盧姓研究員指出，當年裁掉的裱褙不是文物一部分，是行政疏失，而不是損毀文物，她聽了很憂心，如果沒有典藏價值，事後又何必黏回去。不知這是故宮的官方說法，還是個人意見。

列席的吳密察表示，故宮盧姓人員的說法也是非常外行的說法，把文物加以裁切，這是一件非常錯誤的事情，要有非常嚴格的懲處。

林宜瑾指出，對於盧姓研究員的說法，很明顯是自打嘴巴，但盧姓研究員還特地在立委考察時對外公開講，她覺得吳密察勢必要做出一些懲處，故宮內部必須要做出大整頓，請吳密察務必要好好解決。

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她表示，故宮長年處理文物損毀機制不透明、不完整，具體要求故宮要立即改革相關制度，引入全民監督，這是重點，還要持續追蹤，過去還有什麼弊端發生。

吳密察指出，最近就會把全部的文物狀況上網，供大家檢視及監督。另外，故宮也決心，希望在半年內，把1959年以來約4500件的密件，做最大限度的解密，盡量公開，讓事情可以攤在陽光下，被大家檢證。（編輯：郭無患）1111108