更多編輯台推薦新聞：
月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

「黃河蘭州浮橋圖」裱褙遭裁 吳密察：非常錯誤

2022/11/8 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北8日電）故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾遭毀損，民進黨立委林宜瑾指出，有故宮職員指是行政疏失，非損毀文物。故宮院長吳密察今天表示，這是非常外行的說法，把文物加以裁切是非常錯誤的事情，要嚴格懲處。

林宜瑾日前指出，故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾於2012年遭一名林姓科長毀損。故宮書畫文獻處研究員盧雪燕昨天表示，「黃河蘭州浮橋圖」已在2013年完成修護。當年裁掉的裱褙，故宮研判是1931年所裱，其實不是文物一部分。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

林宜瑾在質詢時指出，立法院昨天考察故宮，針對「黃河蘭州浮橋圖」遭毀損，有位盧姓研究員指出，當年裁掉的裱褙不是文物一部分，是行政疏失，而不是損毀文物，她聽了很憂心，如果沒有典藏價值，事後又何必黏回去。不知這是故宮的官方說法，還是個人意見。

列席的吳密察表示，故宮盧姓人員的說法也是非常外行的說法，把文物加以裁切，這是一件非常錯誤的事情，要有非常嚴格的懲處。

林宜瑾指出，對於盧姓研究員的說法，很明顯是自打嘴巴，但盧姓研究員還特地在立委考察時對外公開講，她覺得吳密察勢必要做出一些懲處，故宮內部必須要做出大整頓，請吳密察務必要好好解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她表示，故宮長年處理文物損毀機制不透明、不完整，具體要求故宮要立即改革相關制度，引入全民監督，這是重點，還要持續追蹤，過去還有什麼弊端發生。

吳密察指出，最近就會把全部的文物狀況上網，供大家檢視及監督。另外，故宮也決心，希望在半年內，把1959年以來約4500件的密件，做最大限度的解密，盡量公開，讓事情可以攤在陽光下，被大家檢證。（編輯：郭無患）1111108

吳密察
防文物人為破損 故宮庫房工作區添新流程 立委調閱故宮文物毀損錄影帶 吳密察：一切透明
林宜瑾
「黃河蘭州浮橋圖」裱褙遭裁 2013年修護完成 毀「黃河蘭州浮橋圖」人員遭懲 故宮：錯誤說法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族