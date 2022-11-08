外交部：曾聖光家屬先至東歐 外館人員再陪同赴烏

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）外交部今天表示，曾聖光加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸罹難消息傳出後，外交部第一時間與家屬保持密切聯繫，並透過相關駐處及跨國管道嚴謹查證。經迅速與烏國相關單位聯繫結果，確認曾聖光遺體停放地點並獲妥善的安置。

外交部發言人歐江安表示，為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，外交部已於昨天緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於昨晚搭機前往東歐鄰近國家；待家屬抵達後，屆時將由駐處人員在確保安全無虞的情況下，陪同家屬前往烏克蘭境內完成相關程序。

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歐江安說，外交部將竭力協助家屬辦理必要手續，陪同度過最艱困時刻；外交部也祈禱讓罹難戰士的英靈早日在天國安息，會繼續全力協助家屬順利完成所有手續、早日返國。相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。

在台烏克蘭人士林歐莉亞（Olga Kulish）向中央社表示，因心繫曾聖光家屬旅程是否順利，她上午與曾聖光家屬聯繫時，對方告知「已抵達」並感謝各界協助，讓她以為曾聖光家屬已到烏克蘭境內，她相信接下來在外交部妥善安排下，一定能儘快讓曾聖光遺體返台。（編輯：謝佳珍）1111108