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斷交國積欠台灣逾150億 輸出入銀行：該訴訟就訴訟

2022/11/9 12:25
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（中央社記者范正祥台北9日電）民進黨立委郭國文今天在立法院質詢時關注斷交國積欠台灣款項逾新台幣150億元，不要變成呆帳。對此，中國輸出入銀行總經理戴燈山說，對外貸款程序按國際商業，他表示「該訴訟就訴訟」。

立法院財政委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，關於財政部主管中國輸出入銀行等單位預算，財政部長蘇建榮與相關機關人員列席。

中國輸出入銀行於112年度業務計畫及營業預算報告提及，行政院核定「中國輸出入銀行強化功能增資新台幣100億元計畫書」；郭國文質詢蘇建榮，有沒有掌握斷交國積欠台灣款項情形，斷交就斷交了，但是也是要算清楚，不要變成呆帳。

郭國文指出，根據他掌握截至2017年的統計，斷交國積欠台灣款項已超過150億元，在這之後還有其他國家與台灣斷交，估計積欠台灣款項總數也許更多。

郭國文表示，斷交國積欠台灣款項超過150億元，比這次中國輸出入銀行要增資的100億元還多，這是人民的納稅錢；2017年的統計，至今已時隔5年，斷交國積欠台灣款項是否要得回來，請中國輸出入銀行提檢討報告給立法院財政委員會。

戴燈山說，對外貸款程序上都是按國際商業。另外，蘇建榮也向郭國文說明，都是按照一般的商業貸款模式。

對於郭國文追問斷交國目前積欠台灣款項多少，並要求中國輸出入銀行積極催討，戴燈山說，大概就是如郭國文所說150億元，可能多一點，「該訴訟就訴訟」。（編輯：張均懋）1111109

郭國文
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