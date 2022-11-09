為北一女樂儀旗隊授旗 總統：讓台灣再次被世界看見

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文今天為北一女樂儀旗隊受邀將赴美國玫瑰花車大遊行演出學生授旗，總統表示，相信大家也都準備好了，代表台灣與世界交朋友，能夠在這一場百年慶典演出真的是非常地不簡單，讓台灣可以再次被世界看見。

蔡總統上午在總統府秘書長李大維等人陪同下接見北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車大遊行演出學生暨授旗儀式，總統第一次問好時，學生回答聲音太小，總統二次問好，學生大聲回答「總統好」，總統稱讚這樣子不錯。

總統致詞表示，北一女與總統府雖然是鄰居，但很少看到這麼多北一女學生出現在總統府，這恐怕是她在總統任期第7年第一次有這麼多北一女學生在總統府大禮堂出現，平常北一女學生有機會到總統府，大概都跟科學展比較有關係，也就是說北一女小科學家出國比賽回來後到總統府，所以，一直覺得北一女進來（總統府）只有科學家沒有其他的，但看到各位，她覺得很高興，除了科學家，北一女樂儀旗隊還是非常強。

總統表示，上一次北一女受邀玫瑰花車遊行的演出已經是2005年的事情，18年前的事情，在場學生18年前可能都還沒有出生，這一次能夠參加這場盛會，相信大家都覺得很興奮，睽違18年也代表不是每位總統都有機會為大家授旗，今天對她而言，也是難得的機會，很高興在演出前替大家加油、打氣。

總統說，國門開放後，台灣要努力深化與世界的交流，在剛剛的演出，看到大家很專注做自己熱愛的事情，而且做得很好，這樣自信、堅定的精神，一定會讓隊伍更加亮眼，向國際展現台灣的堅韌與活力。

她提到，上個月橘高校吹奏樂部到台灣參加國慶，北一女學生不僅非常熱情款待，在演出交流的時候，更展現北一女樂儀旗隊獨特的風格跟態度，讓民眾感到與有榮焉，因為學生真摯的情誼，讓橘高校的學生都說一定要回來台灣，不僅為兩校開創美好的友誼，也讓台日之間的關係更加堅定緊密。

總統說，與橘高校的交流中，大家都展現優秀的風範，帶領台灣走向世界，她相信玫瑰花車大遊行，大家也都準備好了，代表台灣與世界交朋友，能夠在這一場百年慶典演出真的是非常地不簡單，謝謝在場各部會以及民間單位的協助，各位師長的照顧與帶領，最重要是感謝樂儀旗隊的學生努力練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。

最後，總統向學生說，好好享受當下的演出，只要妳享受它就是最棒的表演，祝福大家旅途順利。

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北一女校長陳智源致詞表示，最榮耀的一刻會牢記此時的感動與驕傲，睽違18年再次踏上美國花車遊行，原訂兩年前的行程，展延至今，因疫情變化很難預測，充滿了不確定的因素，所幸一路走來，文化總會大力幫忙，尤其用台灣代表隊定義這次出訪的意義與價值，真的感到非常榮耀。

總統致贈北一女學生帆布背包，學生也回贈總統一個穿著北一女校服的小英布娃娃，總統說，因為姐姐是一女中畢業，母親一直有個願望希望她也能上一女中，所以，她就讀國中時就被帶到一女中門口，告訴她，以後也要在一女中念書，可是她沒有達成母親的願望，今天送她這個娃娃，她很高興，她會送一張照片給媽媽；學生也特製一個陶瓷盤請總統簽名留念。（編輯：蘇志宗）1111109

北一女樂旗儀隊受邀將前往美國參加玫瑰花車遊行，總統蔡英文（左）9日在總統府接見演出同學，並進行授旗儀式。中央社記者鄭傑文攝 111年11月9日

總統蔡英文9日在總統府接見北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車大遊行演出同學，並舉行授旗儀式，學生們難得進入總統府，在府內開心合影。中央社記者鄭傑文攝 111年11月9日

總統蔡英文9日在總統府接見北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車大遊行演出同學，並舉行授旗儀式，學生們在大禮堂表演，展現自信風采。中央社記者鄭傑文攝 111年11月9日