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遭指涉嫌竊占國土蓋違建 鍾東錦：臆測栽贓操作

2022/11/9 17:28
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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）時代力量立委陳椒華、邱顯智今天指控無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦涉竊占國有地蓋違建；鍾東錦回應，這是對方以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，相信苗栗選民有足夠智慧判斷。

陳椒華與邱顯智今天在立法院召開記者會，指控鍾東錦先前持有位於卓蘭水廠段的多處農地，10多年前就涉嫌竊占國產署和農田水利署的水利用地，根據民眾檢舉，卓蘭統日砂石場旁有3棟建物，涉嫌占用3筆國有地，經比對歷史圖資及詢問苗栗縣政府農業處，推測是當年的地主鍾東錦違法竊占國土蓋違建。

鍾東錦接受媒體訪問表示，民進黨和時代力量連續2個月來，動用黨國力量與濫用立委職權，不斷抹黑、打壓，這些立委利用公帑，號召一群正在選舉的參選人，假借考察名義去「參觀」、清算其他人的私人財產，可以說是民主政治體制上的「天下奇觀」。

鍾東錦指出，他從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，未再介入砂石場經營長達10幾年，今天時代力量立委以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，不僅是鬼扯、邏輯有問題，更已經涉及意圖使人不當選。

鍾東錦說，持分的土地單純出租給合法砂石場使用，如果民間業者有任何違規不法，都應該依照法令加以裁處；這些立法委員在應該審理預算期間，放著預算不審，透過委員會假借各種名義，執行打壓、助選之實，令人十分遺憾。

鍾東錦表示，相信苗栗鄉親眼睛是雪亮的，更有足夠的智慧判斷，並呼籲各黨派不要以為可以一手遮天，不斷做出愚民的選舉伎倆，參選人更應該一本初衷，拿出政見和牛肉，一起建立公平、公正的選舉環境，才是全民百姓之福。（編輯：李錫璋）1111109

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