花蓮市長選情 候選人搬出大咖助選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）選舉進入倒數，花蓮市長競爭激烈，藍營雖有優勢但分裂，魏嘉彥找新北市長侯友宜支持、李秋旺則有黨主席朱立倫力挺；副總統賴清德獻聲推薦民進黨謝豪杰。

花蓮市人口數約10萬人，佔全縣1/3，向來是國民黨優勢區，現任市長魏嘉賢屆滿，回鍋參選縣議員。國民黨原有4名縣議員表態參選，經協調後開放年輕議員、也是魏嘉賢的弟弟魏嘉彥與資深議員李秋旺2人競選。

藍營2人都是常勝軍，各有支持者，選情呈拉鋸，魏嘉彥宣傳文宣、影片都有侯友宜現身支持，侯讚賞魏嘉彥年輕有活力。李秋旺則有朱立倫、花蓮縣長徐榛蔚相挺，還有國民黨籍立委傅崐萁擔任競選團隊名譽主委。

民進黨徵召現任市民代表謝豪杰參選，資歷雖淺，但也是選戰中最早表態參選的參選人，連日來勤掃街拜票爭取支持，賴副總統獻聲力挺「拜託大家栽培年輕人，支持最年輕、沒有包袱的市長參選人」。

花蓮市前市長田智宣遺孀、現任綠營議員張美慧也錄製推薦影片「期盼謝豪杰擔任市長，帶動更多的年輕人願意投入公共事務」。

下屆花蓮市長有藍營魏嘉彥、李秋旺，綠營謝豪杰及無黨籍蔡志明共4人參選。（編輯：孫承武）1111109

花蓮市長4人參選競爭激烈，國民黨就有2人參選，呈現分裂狀態，其中黨籍資深縣議員李秋旺（右）獲黨主席朱立倫（左）力挺。（李秋旺競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年11月9日