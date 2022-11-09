吳釗燮視訊參與德國智庫論壇 盼強化中東歐合作

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外交部長吳釗燮8日以視訊方式出席德國馬歇爾基金會主辦的「台美歐三邊論壇」並發表專題演說。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年11月9日

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部長吳釗燮昨天以視訊在智庫「德國馬歇爾基金會」在比利時舉辦的論壇發表演講；他在回應提問時表示，台灣與立陶宛經貿關係持續進展，也盼尋求與斯洛伐克、捷克、波蘭等中東歐國家強化經貿合作。

外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮8日下午應邀以視訊方式，出席德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）在比利時布魯塞爾舉辦的第5屆「台美歐三邊論壇」並發表演講，論壇與會者涵蓋台美歐政學界及媒體人士。

吳釗燮在演講中表示，當今世界正處於歷史轉捩點，為對抗中俄威權國家合流對和平穩定造成的挑戰，全球民主國家務必合作採取行動，方能使民主戰勝威權。

吳釗燮指出，俄烏戰爭爆發使歐洲國家看見俄羅斯威權擴張威脅，中國在印太區域更是如此，在南海、東海、及台灣海峽進行軍事行動，蓄意曲解聯合國大會第2758號決議等，皆是藐視並蓄意破壞現有國際秩序，中共20大報告的強硬語言，更使各界憂慮區域情勢將增加不穩定因素。

在回答與會人士提問時，吳釗燮表示，台灣與烏克蘭同在抗衡威權國家擴張的最前線，台灣大眾深受烏國人民奮勇捍衛國土的精神所鼓舞，台灣政府也持續提升不對稱作戰能力和自我防衛能力，期盼全球理念相近國家共同支持民主台灣。

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吳釗燮回應提問時另指出，台灣和立陶宛經貿關係持續進展，這是共享價值民主國家彼此合作能互惠共榮的明證，未來台灣將持續尋求與斯洛伐克、捷克、波蘭等中東歐國家強化經貿合作。

德國馬歇爾基金會（GMF）研究焦點包括民主、人權及國際合作等美歐共同關切的議題，自2018年起每年舉辦「台美歐三邊論壇」，以推動強化三邊交流。這場論壇由GMF亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）主持，並邀請台、美、歐產官學界代表與談。（編輯：謝佳珍）1111109