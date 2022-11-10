遭國民黨團控告圖利 薛瑞元：我跟李德維搞到底 有一人會被關

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（中央社記者郭建伸、王承中台北10日電）國民黨團控告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩圖利高端。薛瑞元今天受訪表示，他不是一個可以任人欺負的公務員，不管他是否離開公職，他一定跟李德維搞到底，他們兩個人有一個人會被抓去關。

李德維在國民黨團記者會中接受媒體提問時表示，他覺得非常好，國民黨團在訴狀中已經寫得非常清楚，在高端送報告的同時，衛福部就修改相關的法規，然後做很多讓人非議的事情，這件事情大家就法院見。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長林思銘等人10日在立法院舉行記者會，質疑高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛福部疾管署充當槍手，替高端補考繳作業。李德維痛批衛福部「可惡、不要臉，玩法弄法」，並於當天前往北檢告發薛瑞元、周志浩圖利。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請薛瑞元專案報告長照2.0的政策檢討，薛瑞元在會前接受媒體訪問。

對於國民黨團提告圖利，薛瑞元表示，中華民國台灣的法律制度下，任何人都可以提告，選舉操作本來可以不用理會，但李德維可能不清楚惹到什麼人，他不是一個可以任人欺負的公務員。

薛瑞元表示，貪污治罪條例的圖利罪刑責是5年以上有期徒刑，刑法的誣告罪刑責是7年以下有期徒刑，老實講雙方籌碼不一樣，「不過我就跟他梭哈」。

薛瑞元說，不管將來是否離開公職，不管李德維將來是否還擔任立委，「我一定跟他搞到底」，反正他們兩個人有一個人會被抓去關。

薛瑞元表示，他還沒看到國民黨團告發狀，但從記者會內容來看，國民黨團質疑衛福部公告修改特定藥物專案核准製造及輸入辦法。

薛瑞元解釋，加入疾管署可作為申請專案輸入機構，原因是依照過去規定，只有藥商可申請專案輸入；因應Covid-19疫苗，國外疫苗廠要求簽約對象是疾管署，疾管署為此還去申請藥商的執照。

但薛瑞元表示，疾管署不賣藥也不製造藥品，持有藥商執照是不倫不類；這事情本來就正正當當，所以修改辦法；至於高端本來就是藥商，本來就是專案製造可自行申請，認為國民黨團是烏龍解讀。

薛瑞元表示，國民黨團也質疑疾管署幫高端做效益評估報告，這也是錯誤，因為包含美國、英國等國都有定期做各種疫苗施打成效，甚至每個月公布。

薛瑞元表示，衛福部想要知道疫苗對各種疫苗對重症、死亡的效力比例，所以才做了各種疫苗廠牌及接種次數的報告，而這麼大的資料只有國家才能做。

薛瑞元指出，縱使美國的EUA審查會議，美國的疾管署也提出報告給審查委員；審查高端疫苗保護效益時，衛福部已做出報告，當然要提供給審查委員。

他強調，衛福部不是特別為高端而提供，近期將公布這份報告。（編輯：蘇龍麒）1111110