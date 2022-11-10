外交部感謝加拿大外長挺台 持續深化台加友好關係

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（中央社記者溫貴香台北10日電）加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）今天表示，中國在國際舞台日益具有破壞性，加拿大反對威脅台海現狀的片面行動，將強化與台灣的經濟關係。外交部今天對此表示感謝，未來將持續共同深化台加友好關係。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行性記者會回答媒體提問表示，趙美蘭11月9日在加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）及蒙克全球事務與公共政策學院（Munk School of Global Affairs & Public Policy）合辦的研討會發表演說指出，中國已逐漸成為具破壞性的全球強權（increasingly disruptive global power），加國持續反對中國單方面破壞台海現狀，並將深化與台灣的經貿連結。

歐江安表示，外交部感謝加拿大政府再次公開表示對台海穩定的堅定立場，未來將持續共同深化台加友好關係。

歐江安說，今年8月以來，加拿大等理念相近國家已多次公開關切中國無端在台灣海空域進行實彈軍演、升高軍事挑釁行徑，並重申對台海和平穩定的重視與支持。台灣政府將持續提升不對稱作戰能力和自我防衛能力，並與所有理念相近國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放與和平繁榮，捍衛以價值為基礎的國際秩序。

外交部將持續配合政府經貿部門整體策略，致力深化台加經貿連結及夥伴關係。

有關「台加投資促進及保障協議」（FIPA）的進度，她表示，外交部會積極配合行政院經貿談判辦公室，並與相關部會共同努力，儘早完成簽署FIPA，進一步促進雙向投資，建立供應鏈韌性，共同振興台灣與加拿大的疫後經濟復甦，增進與理念相近國家的經貿連結。（編輯：張均懋）1111110