陳時中南下陪鄭運鵬掃街拜票 合作展現團結氣勢

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民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左4）10日與同黨台北市長候選人陳時中（前左2）在桃園合體，並和桃園市長鄭文燦（前左3）等人一同前往中壢區仁海宮參香祈福。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天南下與桃園市長候選人鄭運鵬一起車隊掃街，陳時中表示，在立法院時，擔任幹事長的鄭運鵬在政策溝通上提供很大協助，所以兩邊要合作展現團結氣勢。

陳時中下午與桃園市長鄭文燦、立委湯蕙禎、鄭運鵬，以及黨籍市議員及市議員參選人前往中壢區的仁海宮參香，然後進行車隊掃街，吸引許多民眾前往圍觀，仁海宮也特別準備了蘿蔔送給陳時中象徵好彩頭，送給鄭運鵬粽子象徵包中，現場支持民眾更是一起高呼凍蒜凍蒜，場面十分熱鬧。

鄭運鵬在會後接受媒體聯訪表示，從第六屆立委時代，陳時中當時擔任衛生署副署長時，兩人並肩作戰到現在，一起推動重大建設形同戰友。他相信台北市是國家門面，桃園市是國家門戶，台北市是首都，需要有承擔能力、勇於突破困難、有肩膀的好市長，「不能選一個在路邊遇到突發狀況就愣住的市長」。

鄭運鵬說，他和陳時中突破疫情的困難，包含食品安全及各項政策，以他過去跟陳時中並肩作戰的經驗，陳時中絕對是個夠格，且能勝任的好的首都市長。桃園是國門之都，過去肩負守住疫情的責任，未來台灣好的產業進出口都要經過桃園國際機場、國門之都桃園，透過首都跟國門一起連線，這也是雙方未來合作的大方向。

記者詢問，如何看待前高雄市長韓國瑜今天要到中壢。鄭運鵬說，韓國瑜是國民黨很重要的政治領袖，也是跟國民黨桃園市長候選人張善政在2020年搭檔參與總統大選的好兄弟，相信韓國瑜對國民黨的凝聚力有一定幫助，只要是正面、跟政策有關的都歡迎，即使是不同陣營，他也希望國民黨可以多關心桃園。

記者提問，鄭運鵬日前曾拋出要蓋兒童醫院的政見，鄭運鵬指出，過去在桃園市的醫療、防疫上，陳時中提供很多指導與資源，桃園市是生育率最高，小朋友最多的直轄市，所以他提出興建兒童醫院，讓爸爸媽媽有更方便的醫療服務。

鄭運鵬說，另外，雙北市都有人口老化問題，如果桃園也有公私聯合的健康樂活村，可以紓解台北人口老化的壓力，團隊所有考慮的都是合理貼心有未來性，也要跟雙北一起解決人口老化，不論是小朋友還是長輩的照顧問題。

記者又詢問陳時中，台北市議員徐巧芯有發布影片，指控親綠粉專的抹黑發文是陳時中競辦要求。對此，陳時中回應「與競辦無關」，他認為選舉不需要太多牽拖，如果自己有信心把自己事情做好、正向思考，他早上說過，選舉無論怎麼樣最後都會過去，美好的事情會留下來，這段時間做了怎麼樣的事情在歷史上留下負面影響，其實也是不好的。（編輯：張銘坤） 1111110

民進黨台北市長候選人陳時中（前右3）10日下午與同黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左3）、桃園市長鄭文燦（前左）等人到中壢仁海宮參香，展現團結合作氣勢為選情加溫。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月10日