TaiwanPlus遭中國蘋果下架 文化部：在害怕什麼

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由文化部設立的國際影音串流平台TaiwanPlus，11日在社群網站表示，應用程式在中國的App Store中已遭移除，理由是違反了中國App Store的準則。（圖取自facebook.com/taiwanplusnews）

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（中央社記者王心妤、邱祖胤台北11日電）TaiwanPlus今天在社群網站表示，應用程式在中國的App Store中已遭移除，理由是違反了中國App Store的準則。文化部對此表示，中國要對自己有信心，不要害怕專業客觀的媒體，歡迎中國朋友「翻牆」收看。

由文化部設立的國際影音串流平台TaiwanPlus，今天下午在社群網站Twitter貼出公開信表示，TaiwanPlus應用程式已被通知移除，因為違反了中國App Store的準則，包括它所說的「在中國是非法的內容」。中央社記者今天下午實際在上海、北京兩地測試，結果iOS、Android都可下載，但點擊後無內容。

TaiwanPlus新聞中心主任趙元穎表示，應用程式去年8月30日就在全世界的App Store上架，昨天下午收到下架通知後很錯愕。

趙元穎說，目前不會提出申訴，但TaiwanPlus會持續運作，很可惜中國民眾和旅居當地的人沒辦法下載，目前知道已下載的民眾，仍可看見新聞內容，但新的讀者已經無法下載應用程式。她指出，雖然TaiwanPlus的應用程式在中國下架，但其他地區仍可下載，會秉持新聞原則，持續作出中立報導。

文化部對此表示「中國你在害怕什麼？」中國要對自己有信心，不要害怕專業客觀的媒體，TaiwanPlus是台灣專業媒體，製播國際新聞與優質節目，歡迎中國朋友透過網站或社群媒體「翻牆」收看。（編輯：屈享平）1111111