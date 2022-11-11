更多編輯台推薦新聞：
YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
TaiwanPlus開播
新聞專題
TaiwanPlus開播4/25
首頁 / 政治

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 文化部：在害怕什麼

2022/11/11 17:40（11/11 17:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由文化部設立的國際影音串流平台TaiwanPlus，11日在社群網站表示，應用程式在中國的App Store中已遭移除，理由是違反了中國App Store的準則。（圖取自facebook.com/taiwanplusnews）
由文化部設立的國際影音串流平台TaiwanPlus，11日在社群網站表示，應用程式在中國的App Store中已遭移除，理由是違反了中國App Store的準則。（圖取自facebook.com/taiwanplusnews）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤、邱祖胤台北11日電）TaiwanPlus今天在社群網站表示，應用程式在中國的App Store中已遭移除，理由是違反了中國App Store的準則。文化部對此表示，中國要對自己有信心，不要害怕專業客觀的媒體，歡迎中國朋友「翻牆」收看。

由文化部設立的國際影音串流平台TaiwanPlus，今天下午在社群網站Twitter貼出公開信表示，TaiwanPlus應用程式已被通知移除，因為違反了中國App Store的準則，包括它所說的「在中國是非法的內容」。中央社記者今天下午實際在上海、北京兩地測試，結果iOS、Android都可下載，但點擊後無內容。

TaiwanPlus新聞中心主任趙元穎表示，應用程式去年8月30日就在全世界的App Store上架，昨天下午收到下架通知後很錯愕。

趙元穎說，目前不會提出申訴，但TaiwanPlus會持續運作，很可惜中國民眾和旅居當地的人沒辦法下載，目前知道已下載的民眾，仍可看見新聞內容，但新的讀者已經無法下載應用程式。她指出，雖然TaiwanPlus的應用程式在中國下架，但其他地區仍可下載，會秉持新聞原則，持續作出中立報導。

文化部對此表示「中國你在害怕什麼？」中國要對自己有信心，不要害怕專業客觀的媒體，TaiwanPlus是台灣專業媒體，製播國際新聞與優質節目，歡迎中國朋友透過網站或社群媒體「翻牆」收看。（編輯：屈享平）1111111

延伸閱讀
TaiwanPlus電視頻道開播 李永得：半年內國際落地影片／TaiwanPlus電視頻道開播 蔡總統：讓世界聽到台灣TaiwanPlus鉅獻 向世界展示台灣文化底蘊TaiwanPlus新節目上線 向世界介紹台灣「味」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
TaiwanPlus電視頻道開播 李永得：半年內國際落地[影]