盧秀燕張清照聯合造勢 承諾續拚海線建設

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爭取連任的國民黨籍台中市長盧秀燕（左4）與同黨台中市議員參選人張清照（右3）11日晚間在清水舉辦聯合造勢晚會，國民黨主席朱立倫（左3）也出席力挺，現場「凍蒜」聲不絕於耳。中央社記者趙麗妍攝 111年11月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）爭取連任的台中市長盧秀燕、台中市議長張清照今天舉行聯合造勢晚會，2人細數多項在海線的社福、休閒、交通等建設，也承諾未來不會忘記鄉親期待，繼續為海線打拚。

盧秀燕、張清照今天晚間在清水紫雲巖前廣場舉行聯合造勢晚會，國民黨主席朱立倫、立委江啟臣、楊瓊瓔、前台中市議長張清堂出席，現場請來歌手助陣，氣氛熱鬧。

朱立倫致詞表示，張清照會做事，海線鄉親需要國民運動中心、社會住宅、海洋館等，在張清照的爭取下，一一實現，有那麼好的議長，要繼續支持讓他當選。

朱立倫也說，盧秀燕人不高但志氣高，就像大家的媳婦、女兒、媽媽，3年來表現好，他也感到驕傲，盧秀燕完成過去不可能完成的許多建設，空氣變乾淨了，政治變陽光了，經濟有了活水，最好的媽媽市長，絕對要高票連任。

朱立倫提到，民進黨執政沒半招，選舉用奧步，是「民主奧步黨」，有正義感的鄉親，要用選票支持盧秀燕。

張清照細數3年多來，他爭取的海線建設，有清水車站人行跨站天橋、清水國民運動中心、鰲峰山停車場等，路燈不亮、水溝不通，他都會和盧秀燕攜手解決。他說，不能辜負鄉親的期待，要讓鄉親過上好日子。

盧秀燕指出，3年前老人健保補助遭取消，生育津貼10年無調整，海線建設做得不夠多，她和張清照在鄉親的擁護下當選，「食果子、拜樹頭」，2人攜手建設海線，以感恩的心守護大台中，說到做到。

盧秀燕提到，疫情來襲，市府設立疫苗快打站，發送註冊通知單告知鄉親注射疫苗，也推出小黃公車前進公車到不了的地方。日前遇到百年大旱，市府認真調度水源，鑿井、挖地下水，幫助大家度過旱災，可以照常生活。

盧秀燕細數多家媒體民調，她指出，台中市獲選為宜居城市、最幸福城市、生活品質全國第一、教育投資最多，以及年輕人最想搬去的城市。她說，過去的表現就是未來4年的保證，守護大台中、說到做到，為了建設、生活品質、教育，呼籲大家繼續支持。（編輯：謝雅竹）1111111