新營造勢同台 黃偉哲、郭信良：綠營沒分裂本錢

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（中央社記者張榮祥台南12日電）年底大選倒數計時，台南市長黃偉哲和台南市議會議長郭信良今天在新營造勢活動異口同聲說，綠營本來就應該要大團結，沒有分裂的本錢。

郭信良和民進黨立委陳亭妃今天下午在新營區舉辦「挺偉哲，挺18」造勢活動，請來立法院長游錫堃領軍，但因郭信良曾為國民黨台南市長候選人謝龍介站台，引發民進黨內訌的議論，黃偉哲是否出席這場造勢活動，也引來揣測，最終黃偉哲走進活動會場。

黃偉哲接受媒體聯訪指出，他以平常心參加造勢活動，但因今天下午行程多，溪南溪北都要跑，所以時間很趕；不過，民進黨本來就應該要團結，「總統蔡英文也要我們團結」，民進黨沒有分裂的本錢。

郭信良也接受媒體聯訪表示，蔡總統發出動員令，在游錫堃領軍下舉辦這場造勢活動，讓台南動起來；他和黃偉哲彼此互動非常好，黨政議會和諧未衝突，綠營本來就要大團結，沒有分裂的本錢。

謝龍介事前接受媒體聯訪表示，郭信良和陳亭妃力挺黃偉哲，他尊重黃偉哲，「但是這樣的貌合神離，不要去了又罵郭信良，這是不必要的」。（編輯：郭諭儒）1111112