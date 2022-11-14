伊斯坦堡爆炸事件 外交部：目前無台僑傷亡

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）土耳其觀光景點發生爆炸事件，外交部表示，亞非司長賀忠義已在第一時間代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表表達台灣誠摯慰問，據目前掌握訊息，尚無台灣僑胞傷亡消息。

外交部發布新聞稿指出，土耳其伊斯坦堡知名觀光景點「獨立大街」（İstiklal Caddesi）在當地時間13日下午4時多發生爆炸。據土耳其官方消息，截至台灣時間14日上午，已造成至少6死81傷，確切爆炸原因尚在調查中。

外交部表示，賀忠義在第一時間代表吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達台灣誠摯慰問， 對不幸亡者哀悼，也盼傷者早日康復。

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外交部表示，已請駐土耳其代表處儘速洽查是否有台灣人遭到波及，並提醒當地僑民提高警覺及注意自身安全。根據駐處掌握訊息，截至目前為止尚無僑胞傷亡的消息，駐處會持續透過管道掌握情形。

外交部表示，除將持續密切關注相關事態的發展，同時籲請旅居土耳其的民眾提高警覺，維護自身安全，並注意當地安全情勢，避免前往危險區域。如遭遇急難需要協助，可即撥打駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095。（編輯：張均懋）1111114