耶誕、春節將至 蘇貞昌：評估調整入境人數上限

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（中央社記者陳俊華台北14日電）行政院長蘇貞昌今天說，歲末年終、國外耶誕假期及農曆春節將至，預計將有更多的入出境需求，為有利民眾安排連假行程，請指揮中心注意疫情發展趨勢，評估入境人數上限的調整。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌指出，民眾的衛生觀念隨疫情期間遵循指揮中心所訂指引，而形成習慣，整個社會的公衛概念也隨疫情有所提升。從11月7日放寬接觸者及非重症確診者隔離、自主健康管理等措施為「7+N」後，國內新增病例數也呈下降趨勢。

蘇貞昌說，今天即將再調整非重症確診者隔離、自主健康管理隔離天數為「5+N」，請指揮中心持續觀察疫情發展情形，做為檢討防疫措施調整的參考。

蘇貞昌指出，隨著各國及台灣邊境逐漸開放，入、出境人數呈增加趨勢，歲末年終、國外耶誕假期及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，為有利民眾安排連假行程，請指揮中心注意疫情發展趨勢，評估入境人數上限的調整，使民眾能夠及早規劃。

指揮中心在會中表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，降幅約25.7%，已達前一波低點，中重症數指標呈下降趨勢，輕症、無症狀者為99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形，及後續疫情趨勢。

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指揮中心指出，10月13日調升入境總量為每週15萬人次、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0+7）等措施，入、出境人數都明顯成長，本週入境人數為9萬2055人次，較前一週增加12%，出境人數為7萬8801人次，較前一週增加13%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.9%，第2劑為88.4%，第3劑為74%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.2%，第4劑施打率則為16.5%，累積施打已超過6383萬人次。（編輯：趙蔚蘭）1111114